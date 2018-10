Den etterlyste Makaveli Lindén ble tirsdag pågrepet i den franske byen Dijon.

Politiet i Dijon opplyser til Aftenposten at han blir fremstilt for varetektsfengsling klokken 14 onsdag.

– Han er ikke samarbeidsvillig. Han er aggressiv, opphisset og nervøs, sier Olivier Dupas, visepolitimester i Dijon.

20-åringen har vært internasjonalt etterlyst siden fredag i forrige uke. Lindén er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) i forrige uke, samt for å ha begått et grovt ran samme dag.

Lindén har fått offentlig oppnevnt forsvarer i Dijon, en fransk advokat som siktede ikke kjenner fra før.

Aftenposten har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med forsvareren.

Olivier Dupas opplyser at det ikke er deres oppgave å gå inn i detaljene for hvorfor svensken er pågrepet, det er det norsk politi som skal. Men han vet ikke når eller om norsk politi kommer til Dijon for å avhøre den siktede.

– Vi har ikke kontakt med norsk politi.

– Hvorfor ikke?

– De har ikke ringt meg, sier Dupas som legger til at en eventuell utlevering til Norge kan ta noen uker, og at det vil skje via egne prosedyrer mellom Frankrike og Norge.

Ettforsker for fullt

Etterforskning pågår fortsatt for fullt i Norge. Det opplyser norsk politi i en pressemelding onsdag formiddag.

– Politiet jobber nå med utleveringsbegjæringen i Norge. Den må sendes via Oslo statsadvokatembete, Riksadvokaten og Justisdepartementet, sier politiadvokat Christian Hatlo.

Han uttaler videre at siktede vil bli fengslet i Frankrike.

– Ingen fra norsk politi og påtalemyndighet tar del i dette, sier Hatlo.

Telefonen ble sporet i Belgia

Svensken skal ha rømt tilbake til Sverige etter drapet i Oslo, ifølge politiet, og han skal deretter ha tatt seg videre nedover i Europa.

Ifølge Aftonbladet ble mobilen hans sporet til Belgia søndag. Samarbeid med belgisk politi ble opprettet noe som senere ledet etterforskningen til Frankrike. Ifølge politi i Dijon fant pågripelsen sted på en jernbanestasjon i byen klokken 16.30 da han kom med toget nordfra, fra Chalon de Champagne. Pågripelsen ble utført av sivilpoliti og det gikk rolig for seg, men de fikk støtte av innsatsstyrken.

Nettavisen får opplyst at utenfor togstasjonen skal det ha vært hundepatruljer og pansrede kjøretøy.

Politiet i Norge planlegger å sende et team med norske avhørsfolk til Frankrike så snart som mulig.

– Vi vil begjære ham utlevert allerede i morgen. Hvor lang tid det vil ta avhenger om han sier seg enig i utleveringen, sa politiadvokat Christian Hatlo, som er påtaleansvarlig i saken, under pressekonferansen tirsdag.