– Det er ikke fordi retten ønsker det, men fordi vi opplever at det er den beste løsningen, sa Kristel Heyerdahl, rettens administrator, i sal 250.

Da hadde Jensens forsvarer, Spesialenheten for politisaker, statsadvokaten og Gjermund Cappelens forsvarer argumentert i flere minutter.

Bakgrunnen for krangelen i sal 250 var at Eirik Jensen nekter å svare på spørsmål før Cappelen har kommet med sin forklaring.

– Jeg har gått runder med meg selv og prøvd å avgi en fri forklaring, så detaljert jeg kan. Jeg ønsker rettens forståelse for at jeg nå avventer med å svare, sa Jensen.

Jensen fikk viljen sin

Den tidligere politilederen hadde akkurat avsluttet sin frie forklaring. Normalt skulle da Spesialenhetens utspørring av Jensen begynt, slik gikk det ikke.

Dermed utsettes utspørringen av Eirik Jensen, og Gjermund Cappelen starter derfor sin frie forklaring onsdag klokken 9.

Eirik Jensen avsluttet sin frie forklaring tirsdag ettermiddag. Etter planen skulle han da svare på spørsmål. Det ønsker ikke Jensen og forsvarerne til den tidligere politilederen.

– Jeg ønsker å svare etter at Cappelen har fremsatt sin muntlige, frie forklaring, forklarte han.

Store deler av Jensens frie forklaring ble gitt bak lukkede dører: Dette er en av hemmelighetene han vil røpe.

Morten Uglum

Spesialenheten: – Kunstig å vente

Spesialenheten for politisaker, representert ved assisterende sjef Guro Glærum Kleppe, ville derimot at Jensen skulle svare på deres spørsmål først:

– Det blir kunstig å vente. Vi vil begynne å stille spørsmål nå, så får vi se hva han svarer.

Hun påpekte at det var flere av spørsmålene til Spesialenheten som ikke vil handle om Cappelens forklaring, men om hele bevisbildet.

Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, svarte på Spesialenhetens uttalelser:

– Vi mener det blir kunstig å svare på hypotetiske påstander fra Cappelen. Det ble en utfordring at vi ikke svarer dommeren nå, men vi har sagt at det blir det riktigste for å opprettholde den linjen vi har valgt.

Morten Uglum

Elden: – Ønsker ikke at anklagen skal tilpasses forsvaret

– Det er ganske kunstig å komme med et forsvar, før han har fått høre hva anklagene går på. Vi ønsker ikke at anklagen skal tilpasses forsvaret, sa Elden etter retten ble hevet.

– Det ville kommet spørsmål fra Spesialenheten som ikke går på Cappelens anklager, kunne han ikke svart på disse?

– Da kan han like gjerne forklare seg senere i sammenheng, uten å måtte gjøre en vurdering fra spørsmål til spørsmål om han skal fortsette, svarer Elden.

– Cappelen starter med sin frie forklaring i morgen, hva forventer du deg?

– Jeg forventer ingenting, for jeg vet ikke hva han kommer til å komme med.

I åpen rett fortalte Jensen om det hemmelige nasjonale prosjektet: Bruk av kriminelle.

De Vibe: Forsøk på å forvirre

Spesialenheten forholder seg til rettens beslutning, sier Kleppe.

– Endrer dette strategien deres fremover?

– Vi må forholde oss til beslutningen om at Cappelen skal forklare seg i morgen, svarer Kleppe.

Spesialenheten, statsadvokaten og Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, ønsket alle at Jensen skulle fortsette sin forklaring. De Vibe ga tydelig uttrykk for hva han mente om Jensens strategi:

– Det er et bevisst forsøk på å skape forklaring, fordi man sier at man vil se hva Cappelens anklage er. Men anklagen ligger i tiltalen. Det er ingen grunn til å fravike fremgangsmåten.

Cappelen skulle etter planen startet på sin frie forklaring 20. september.