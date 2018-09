Redningsaksjon etter at tom båt ble funnet i Bergen

– Båten gikk i ring med motoren på, og vi mistenker at det kan ha vært noen i den. Derfor søker vi nå etter en eventuell person, sa vaktkommandør Karl-Arne Røyseth i 110-sentralen til NTB kokken 4.10.

Båten gikk tom for bensin og ble tatt på land.

– Politiet har foreløpig ikke funnet ut hvem som eier båten. De fant en tidligere eier, men ikke nåværende, sier Røyseth klokken 6.10.

Det pågår i morgentimene fortsatt et søk etter en eller flere personer som kan ha befunnet seg i båten. En luftambulanse og et redningshelikopter driver søk over vannet. Det er også satt inn flere båter fra Forsvaret, i tillegg til brannvesenets drone. Politiet søker langs strandlinjen, skriver Bergens Tidende. I tillegg deltar Norske Redningshunder i søket.

– Dykkerne våre er tilbakekalt. Det var ikke mulig å gjøre dykk da vi ikke har noe signal om hvor vi skal lete, sier Røyseth.

Han tilføyer at nesten hele vannet er gjennomsøkt.

Nødetatene ble varslet av en nabo klokken 3.21.