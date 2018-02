* 13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring.

* Jentas nå 46-år gamle mor er tiltalt for grov mishandling. Saken kom opp for Valdres tingrett 24. april 2017, og retten ble satt i tinghuset på Gjøvik.

* Seks uker var satt av til saken, men den ble avbrutt og utsatt da moren ble hentet i ambulanse dagen etter at den startet.

* 26. februar startet den nye rettsbehandlingen i Gjøvik tinghus. Også denne gang er det satt av seks uker til saken.

* Saken er også omtalt som Lommedalen-saken fordi jenta og moren bodde i Lommedalen i Bærum før de flyttet til familiens hytte.

* Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i både Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.

* Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.

* Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars i fjor med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.

* Presseforbundet klaget TV 2, NRK, NTB, Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen og lokalavisene Valdres og Budstikka inn for PFU i forbindelse med deres dekning av saken den første tiden etter dødsfallet. VG og Valdres gikk fri, mens Aftenposten og Budstikka fikk kritikk. TV 2, NRK, NTB, Dagsavisen og Dagbladet brøt alle god presseskikk, ifølge PFU.