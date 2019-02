Spenn skiene! Vinterferien kommer med sol.

– Østlandet ser ut til å få det beste været både i helgen og i begynnelsen av neste uke. Der blir det oppholdsvær og perioder med sol. Det samme gjelder for mesteparten av Sørlandet, sier vakthavende meteorolog Håvard Thorset ved Meteorologisk institutt.

– Det er grunn til å glede seg til vinterferien?

– Ja, det blir forholdsvis mildt nå i helgen, i hvert fall. Så blir det kanskje litt synkende temperaturer i uken. Det kan bli litt vind i fjellet, særlig tirsdag, slik det ser ut nå. Men bortsett fra det ser det ganske bra ut på Østlandet.

Til tross for mildværet er det heller ikke stor fare for at snøen smelter bort.

– Det er jo plussgrader, så litt snø vil nok forsvinne, men det blir ikke noe kraftig smelting.

Værvarselet har tidligere vist at det kommer inn et lavtrykk fra søndag, men meteorologen tror ikke det vil ramme vinterferien i sør eller øst.

– Det som er av lavtrykk, går stort sett mot Nord-Norge. Vestlandet blir også berørt og får perioder med regn, sier Thorset.