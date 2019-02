For halvannen uke siden ble Sławomir Kowalski, polsk konsul i Norge, erklært uønsket i landet.

Mari Trommald er direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hun ønsker ikke å uttale seg om hvorvidt norsk barneverns omdømme i utlandet på nytt kan bli skadet av saken.

Den har fått svært mye oppmerksomhet i Polen, men også i internsjonale medier.

Norsk barnevern er tidligere blitt utskjelt i utlandet, ikke minst i Øst-Europa. Enkeltsaker der foreldre er fratatt omsorgen for sine barn, har fått stor publisitet og ført til demonstrasjoner i flere land. Også BBC har vist en kritisk dokumentar om norsk barnevern.

– Større åpenhet vil minske frykten

Stortingsrepresentant Kari Henriksen er Aps talsperson i barnevernssaker. Hun er bekymret for at Kowalski-saken kan føre til en ny omdreining i den internasjonale kritikken mot norsk barnevern.

– Norges anseelse i utlandet kan bli rammet av mistilliten til barnevernet i enkelte utenlandske miljøer, sier hun.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Henriksen mener det er viktig at myndighetene informerer godt om barnevernets rolle overfor andre land, men legger til at det alltid vil være konflikter rundt myndighetenes maktutøvelse i slike saker.

Fakta: Dette er saken Mandag 11. februar erklærte Utenriksdepartementet den polske konsulen i Norge, Sławomir Kowalski, for å være uønsket; «persona non grata.» Han ble gitt en ukes frist på å forlate Norge. Konsulen har bistått flere norske familier som har vært involvert i barnevernssaker. UD har mottatt klager på konsulens oppførsel fra barnevern og andre offentlige etater i flere distrikter. Klagene går blant annet ut på truende og til dels voldelig oppførsel mot offentlige tjenestemenn, og at han har hindret dem i deres arbeid. Det polske utenriksdepartementet tilbakeviser beskyldningene og mener han har ivaretatt interessene til polske familier i Norge. De svarte med å erklære en norsk diplomat i Polen som uønsket.

– Det er viktig at norsk barnevern bygger tillit, blant annet overfor minoriteter i befolkningen. Det har vi fokus på i vår barnevernsreform, sier Henriksen.

Tirsdag fremmet hun og fem andre Ap-representanter et forslag i Stortinget om endringer de mener kreves i barnevernet.

– Større åpenhet og et brukerperspektiv som lar både foreldre og barn bli hørt gjennom hele prosessen, vil bedre barnevernets omdømme og minske frykten i enkelte miljøer, sier hun.

– Selsom opplevelse

Henriksen er også visepresident i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

– Det var en selsom opplevelse å høre et av foredragene fra den polske stiftelsen Pantarey på OSSEs menneskerettighetsseminar i fjor høst, sier hun.

– Det ble fremstilt som om den norske staten går inn i familiene, fratar barn sine foreldre og driver indoktrinering av barn, forteller hun.

– Å kritisere norsk barnevern er en viktig sak for denne og andre organisasjoner, sier hun også.

«Må følge norske lover og regler»

Direktør Trommald i Bufdir skriver i en e-post at barn med innvandrerbakgrunn samlet sett ikke er overrepresentert når det gjelder omfang av omsorgstiltak i Norge.

Videre skriver hun at det er en myte at familier fra østeuropeiske land, som Polen, oftere blir fratatt barna sine av barnevernet.

Tor Stenersen

Hun påpeker at Bufdir over lengre tid har arbeidet med å bedre tilliten til barnevernet i innvandrermiljøer.

Dette har vært gjort gjennom referansegrupper, dialogmøter, ved å bringe kunnskap og fakta til torgs og produsere informasjonsmateriell på forskjellige språk.

«Vi forstår at innvandrere i Norge kan ha et annet syn på staten og statens rolle enn personer som har vokst opp i en nordisk velferdsmodell. Samtidig er det slik at de som lever i Norge, må følge norske lover og regler», skriver hun.

«I Norge er det for eksempel forbudt ved lov å slå barn. Det er straffbart, og du kan havne i fengsel», skriver hun.