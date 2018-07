Etter en uvanlig lang tørkeperiode har vestlandsværet meldt sin tilbakekomst, skriver BT.

Tirsdag er det ventet så store nedbørsmengder at Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om svært kraftige regnbyger.

Farevarselet gjelder for Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland.

– Enkelte steder får trolig nedbørsmengder på mellom 40–60 millimeter i løpet av seks timer. Dette kan skape problemer, sier Mette Skjerdal, meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Torden og kraftige regnbyger

De små regnbygene vi opplevde mandag, var ventet å fortsette utover natten og frem til tirsdag formiddag.

– Ut på ettermiddagen tirsdag kommer det en ny frontpassasje som drar med seg kraftige regn- og tordenbyger, sier meteorolog Mariann Aarbrekk fra Storm Geo.

Meteorologisk institutt

Om regnet hadde vært jevnt fordelt ut over hele døgnet, ville regnværet trolig gått problemfritt for seg. Prognosene lover derimot kraftige regnbyger på kort tid. Dette gjør at vannet ikke rekker å renne vekk.

– Foreløpig ser det ut som at det er indre og midtre strøk som er mest utsatt, men det er fremdeles usikkert hvor regnet treffer hardest, sier Skjerdal.

Frykter oversvømmelser

Det er fare for overvann i tettbebygde områder, lokale oversvømmelser, samt jord- og flomskred der regnet treffer hardest.

På grunn av den lange tørkeperioden er jorden ekstra tørr og hard, noe som kan øke risikoen for oversvømmelser.

– Vannet vil ikke trenge like lett ned i bakken når det er så tørt, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved varslingstjenesten for flom og jordskredfare.

Hun sier at det er vanskelig å si på forhånd hvor faren er størst, og anbefaler derfor alle å ta sine forholdsregler.

– Kontroller at avløpsveier er åpne, rensk kummer og sluk slik at vannet får fri passasje, sier hun.

EIRIK BREKKE

Ikke høsten ennå

Ifølge meteorologene har ikke høsten meldt sin ankomst helt ennå. Allerede onsdag ser prognosene bedre ut.

– Det blir ikke noe knallvær, men det ser også ut til at vi får perioder med sol, sier Skjerdal.

Utover uken er det forventet små perioder med nedbør, men i moderate mengder. Det vil for det meste være tørt.

– Det blir ikke like varmt som på tampen av forrige uke, men det blir helt klart fine dager. Den største forskjellen blir nok at temperaturene vil ligge mellom 20–25 grader på det varmeste, sier Aarbrekk fra Storm Geo.