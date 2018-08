Tenåring knivstukket i ryggen i Bamble

Politiet fikk melding om hendelsen i Telemark like før klokken 01.30.

– Fornærmede kom seg selv til legevakta. Derfra er han blitt fraktet til Skien sykehus, forteller operasjonsleder André Kråknes ved Sørøst politidistrikt til NTB.

Like over klokken 6 opplyser politiet til NTB at mannen ikke skal være livstruende skadd.

Det var en person som var sammen med den fornærmede som tok kontakt med politiet. Vitnet opplyste også politiet om navnet til den mistenkte.

Like før klokken 02.30 melder politiet at de har kontroll på en mulig mistenkt. Til NTB opplyser Kråknes at mannen, som er i slutten av tenårene, nå forklarer seg for politiet.

– Det er for tidlig å si om dette var et forsøk på drap. Vi holder alle muligheter åpne, sier operasjonslederen.

Åstedet for hendelsen var utenfor en flermannsbolig like ved Eik skole.