I kjølvannet av terrorangrepene la tusenvis av mennesker ned blomster foran Domkirken og skapte et enormt blomsterhav.

Syv år etter tragedien har Tom Kristian Berger tatt initiativ til Facebook-arrangementet «La oss gjenskape rosehavet», hvor det oppfordres til å legge ned en blomst utenfor kirken i løpet av søndagen.

Så langt har over 1200 mennesker trykket at de vil delta og mer enn 5600 sier de er «interesserte» i eventet.

Tidlig søndag morgen hadde de første blomstene allerede blitt lagt ned på Domkirkeplassen.

– Fin måte å vise at vi ikke har glemt

Berger sier til Aftenposten at han håper folk tar turen til Domkirken for å vise solidaritet med ofrene og de etterlatte.

– Jeg håper vi på den måten kan uttrykke vår fulle støtte og kjærlighet til de overlevende og at vi sammen kan ta et tydelig standpunkt mot hat og hets. Det er fullstendig uakseptabelt at de overlevende blir truet. Dette er en nasjonal katastrofe som fortjener vår fortsatte kollektive respekt og varmeste omtanke.

Berger forteller at han har lagt ned blomster og tent lys hvert år etter tragedien.

– Jeg synes det er en fin måte å vise de overlevende og hverandre at vi ikke har glemt, sier han.

Det vil ikke bli noe ytterligere opplegg utenfor kirken, opplyser initiativtageren.