«Politiet er ikke kjent med at det er andre savnede personer i området. Pårørende til Janne Jemtland er varslet om funnet», skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding lørdag kveld.

Lokalt politi sperret av området alt lørdag morgen.

– Kvinnen ble funnet på bunnen av elven. Hun ble funnet omtrent der politiet hadde fått informasjon om at hun var. Det tok litt tid å få kvinnen opp da det var vanskelig å ta seg til stedet i elva på grunn av mye strøm, sier innsatsleder Frode Hjulstad til VG.

Politiet vil ikke gi ytterligere kommentarer om funnet før søndag klokken 12.

Funnet av dykkere

Ektemannen til Janne Jemtland ble pågrepet av politiet fredag ettermiddag. Han nekter for forsettlig drap, men har forklart at han har en rolle i saken.

Lørdag sperret politiet av begge sider av Glomma i leteområdet, 65 kilometer sørøst for Brumunddal. Seks dykkere fra Gjøvik brannvesen deltok i søket lørdag ettermiddag ved Braskereidfoss i Våler. Det var i dette området den døde kvinnen ble funnet.

Etter det Aftenposten forstår er det den siktede ektefellen som har fortalt politiet hvor de måtte lete for å finne den savnede kvinnen.

Hans O. Torgersen

Hans O. Torgersen

– Håper barna får svar

Inger Johanne Reiestad Hansen, som er bistandsadvokat for den savnedes barn, håper det er den savnede som nå er funnet:

– Det vil være godt for barna å få svar på hva som har skjedd, og å ha en grav å kunne gå til, sier Reiestad Hansen.

Barna ivaretas nå av omsorgspersoner de kjenner.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Spor på naboeiendom

Det var under en pressekonferansen lørdag ettermiddag at politiadvokat André Lillehovde van der Eynden ved politiet i Brumunddal bekreftet bakgrunnen for arrestasjonen av Jemtlands 46 år gamle ektefelle.

– Onsdag og torsdag fikk vi kontroll over spor som gjorde det naturlig for oss å foreta såkalt tredjemannsransaking på en naboeiendom like ved der Janne Jemtland og ektemannen bor. Dette startet torsdag ettermiddag og kveld. Fredag morgen startet ransakingen i boligen til Janne Jemtland og ektefellen, som førte til at ektefellen nå er siktet for drap, sa van der Eynde på pressekonferansen.

Et gjennombrudd i etterforskningen skal etter det Aftenposten erfarer ha kommet da politiet saumfarte naboeiendommen.

Spor som ble funnet her og hjemme på ekteparets eiendom ble ansett som så viktige at de ble fløyet til Oslo med politihelikopter for å spare tid.

Under ransakingen av ekteparets felles bolig utenfor Brumunddal skal politiet ha funnet blod, skriver Hamar Arbeiderblad.

Avisen skriver at det var blodfunnet som gjorde at politiet gikk til pågripelse og siktelse av ektemannen fredag kveld.

Ikke flere mistenkt

van der Eynde sier politiet ikke har grunn til å tro at det finnes mer enn én gjerningsmann:

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hva han har forklart i avhør, men vi har opplysninger som gjør at vi nå foretar et spisset søk i Våler i håp om å finne den savnede, sier politiadvokaten.

Siktede satt i et mer enn tre timer langt avhør sent fredag kveld. Det er planlagt et nytt avhør lørdag kveld.

Forsvarer for siktede er Ida Andenæs.

Per Annar Holm

Erkjenner ikke forsettlig drap

Ektemannen er siktet for drap etter straffelovens paragraf 275 og vil mandag bli fremstilt for varetektsfengsling i Hedmarken tingrett.

– Han erkjenner ikke forsettlig drap, opplyste forsvareren, advokat Ida Andenæs i advokatfirmaet Elden, til Aftenposten natt til lørdag.

– Erkjenner han noe annet?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, svarte Andenæs.

Hun opplyste også at et nytt avhør av ektemannen skulle gjennomføres lørdag.

Hans O. Torgersen

Kranglet på fest

Aftenposten er kjent med at politiet har fått opplysninger om at det skal ha vært en konflikt mellom ektefellene da de var på 5.-dagsfesten i festlokalet Veldron kvelden før Janne Jemtland forsvant.

De skal ha tatt en drosje hjem til bopel i Ellevsætervegen før de fleste andre brøt opp.

Politiet har tidligere sagt at den savnede forlot hjemmet ved 2-tiden om natten. Dette bygget på ektemannens forklaring.

På direkte spørsmål lørdag kveld ønsker ikke politiadvokat van der Eynden å svare bastant på spørsmålet om politiet fortsatt tror at den savnede dro hjemmefra på dette tidspunktet:

– Det får vi komme tilbake til, sier politiadvokaten.