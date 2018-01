– Mange kvinner vil heller gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe.

– Deltidsandelen blant småbarnsmødre gikk opp når vi fikk til full barnehagedekning. Det som er helt uforståelig, er at kvinner som ikke har barn – eller barn over 16 år – jobber mer deltid enn småbarnsmødrene. Det betyr bare at vi har hatt en enorm økonomisk vekst, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter til Dagens Næringsliv.

Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år.

– Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg selv. De vil heller gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe. Det er ikke bærekraftig. Dessuten skjønner jeg ikke hvorfor de vil gjøre det. De taper pensjonspoeng og sitter igjen alene den dagen mannen stikker fra dem, sier Bratten til DN i forbindelse med NHOs årskonferanse.

CC Vest er et kjøpesenter på Oslos vestkant.

Bratten mener det må være et mål å få flere kvinner til å jobbe like mye som menn.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er 70 prosent av den norske befolkningen i arbeidssstyrken. Andelen menn er 72,6 prosent og kvinner 67,5 prosent.

Erna Solberg hadde med en god og en dårlig nyhet til NHOs årskonferanse.

Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Ikke spa eller jenteturer

Verdien av arbeid er overskriften på årets NHO-konferanse. Bakteppet for konferansen er en rekke advarsler om at bærekraften i velferdsstaten er truet hvis ikke yrkesdeltakelsen økes. NHO-leder Kristin Skogen Lund oppfordrer norske kvinner til å jobbe mer og vil at flere kvinner får heltidsstilling.

Bratten sier i intervjuet at hun blir provosert når hun hører at det er umulig for kvinner å nå toppen uten au pair og vaskehjelp. Hun sier at det er fullt mulig, men handler om å prioritere hardt. Selv har hun prioritert jobb og familie.

– Jeg har aldri hatt au pair eller vaskehjelp. Jeg har fått en toppstilling i samfunnet, og mine barn sier at jeg er verdens beste mamma. Dette har jeg klart fordi jeg har prioritert beinhardt, sier Bratten til Dagens Næringsliv.

– For min egen del har jeg heller ikke trent eller vært på jenteturer i europeiske storbyer. Spa har jeg ikke vært på i hele mitt liv.

Bratten vedgår at hun har vært heldig og sluppet turnusarbeid og at hun har kunnet gå tidlig på jobb og komme tidlig hjem.

Har du fått med deg disse sakene?