Ansatt i Forsvaret siktet for voldtekt – mistenkt for å ha voldtatt flere andre unge kolleger

Ut fra siktelsen skal mannen ifølge avisa ha begått overgrepet mot en annen ansatt mann i 20-årene i juni i fjor sommer.

Politiet etterforsker om mannen har gjort seg skyldig i flere tilsvarende forhold.

– Det foreligger mistanke om seksuallovbrudd mot flere andre navngitte fornærmede, sier påtaleleder Bjarte Walla hos politiet i Salten.

Politiinspektøren opplyser at forholdene går tilbake til 2016. Samtlige fornærmede er alle etter det avisen erfarer menn i 20-årene og kolleger av siktede.

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter opplyser at de ble kjent med saken gjennom flere varsel rett før jul.

– Innholdet i varslingene var av en slik karakter at Forsvaret oppfordret melderne om å kontakte politiet, skriver Moen i en e-post.

Han opplyser at Forsvaret i tiden etter dette har hatt dialog med politiet og bidratt til å få frem fakta i saken.

– Umiddelbart etter at Forsvaret ble gjort kjent med varslene, kontaktet vi vedkommende og påla permisjon. Vedkommende er med andre ord ikke i arbeid pr. nå, svarer Moen.

Advokat Tor Haug er forsvarer for mannen.

– Jeg kan bekrefte at jeg bistår en person som er siktet for seksuallovbrudd. Min klient erkjenner ikke straffskyld. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier han.