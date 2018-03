Regjeringen og styret i Statoil foreslår å endre navn på selskapet til Equinor

Det opplyser selskapet i en pressemelding torsdag morgen. Selskapet skriver at Regjeringen støtter navneendringen.

Navneendringen skal understreke at selskapet er et «bredt energiselskap», ikke bare et oljeselskap.

«Navnet Equinor kombinerer ‘equi’, utgangspunktet for ord som ‘equal’, ‘equality’ og ‘equilibrium’ – likhet, likeverd, likevekt og balanse, og ‘nor’, som signaliserer et selskap som er stolt av sin norske opprinnelse, og ønsker å bruke dette aktivt i sin posisjonering», heter det i pressemeldingen.

Statoil ble opprettet i 1972 som Den norske stats oljeselskap, skriver Store norske leksikon. I dag er det Norges suverent største selskap.

Da Statoil slo seg sammen med oljedivisjonen i Norsk Hydro i 2007, ble selskapet døpt StatoilHydro. To år senere ble navnet på det sammenslåtte selskapet endret tilbake til Statoil.

Statoil har også drevet bensinstasjoner under navnet Norol. I en kort periode var det et samarbeidsprosjekt med Saga og Hydro. Stasjonene het så Statoil, frem til de ble solgt og skiftet navn til Circle K.

Statoil ble delprivatisert og omdannet til et aksjeselskap i 2001. Staten eier i dag 67 prosent av aksjene og har kontroll over selskapet.

Fornøyd oljeminister

Rolf Ohman

Den norske regjeringen vil stemme for endringen, opplyser oljeminister Terje Søviknes (Frp) til NTB.

– Regjeringen gir sin fulle støtte til Statoil-styrets forslag om å skifte navn fra Statoil til Equinor, og vil stemme for forslaget på Statoils generalforsamling. Beslutningen reflekterer at Statoil er i ferd med å utvikle seg til et bredt energiselskap, i tråd med den globale utviklingen i energisektoren, sier han.

NITO godt fornøyd

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO), som har 1.300 medlemmer i Statoil, er også godt fornøyd med Equinor.

– Det henspiller på likevekt og balanse og har også med seg det norske. Vi ønsket et navn som viser at vi er i transisjon til et bredt energiselskap, som driver med mye mer enn olje og gass. Og det har vi fått til, sier NITOs konserntillitsvalgt i Statoil, Stig Lægreid.