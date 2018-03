– Jeg har ikke mottatt innstillingen, men på generelt grunnlag kan jeg si at jeg ser fram til debatten i Stortinget og til at vi kan legge denne saken bak oss, sier Jensen i en kort kommentar til NTB.

Etter to åpne og en lukket høring landet kontrollkomiteen tirsdag på at det er grunnlag for kritikk av Jensen etter striden rundt omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) i fjor høst. Ikke uventet stemte Høyre og Frp imot.

Flere elementer

Det er flere elementer i kritikken: Kommunikasjonen mellom SSB og departementet var utydelig, mens arbeidsforholdet til daværende SSB-direktør Christine Meyer ble avsluttet på en kritikkverdig måte.

– Flertallet mener også at Jensen ikke har vært ryddig i sin kommunikasjon til Stortinget. Dette er et punkt vi har jobbet veldig grundig med, sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

– I tillegg er jeg glad for at en enstemmig komité slår fast at det ikke bør legges opp til endringer i Statistisk sentralbyrå før det har vært en demokratisk debatt om det. Og hvor vi forutsetter at det kommer en sak til Stortinget, sier Andersen.

Tung dag

Kritikken rammer Jensen samme dag som Sylvi Listhaug (Frp) endte opp med å trekke seg som justisminister som følge av bråket rundt Facebook-innlegget der Listhaug beskylder Arbeiderpartiet for å sette terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

Christine Meyer, som måtte gå av som SSB-direktør som følge av striden med Jensen, er glad for at det nå er kommet en avklaring. For henne er det ikke så viktig at saken har endt med en ripe i lakken for Jensen, sier hun til NTB.

– Det viktige for meg var å si klart ifra at håndteringen var en trussel mot SSBs uavhengighet, og at departementet gikk altfor langt i å detaljstyre omorganiseringen, sier Meyer.

– Langt over streken

SV mente i utgangspunktet det var grunnlag for å gi finansministeren sterk kritikk, men valgte å følge flertallet i kontrollkomiteen som nøyer seg med «bare» kritikk av Jensen.

– Det var viktig for oss å få et flertall i komiteen som klart og tydelig refser finansministeren for måten hun har forholdt seg til SSB og Stortinget på, og hvordan hun har opptrådt som statsråd, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Men han er fortsatt krass i kritikken av Jensen.

– Hun har gått altfor langt i å forsøke å styre SSB. Hun har også gått langt, langt over streken overfor Stortinget og gitt inntrykk av at hun hele veien har ment noe som hun ikke har ment. Det er høyst uklart om vi har en finansminister som snakker sant, sier Fylkesnes.

Arkivsak

Også Finansdepartementets forsøk på å holde interne møtenotater hemmelige, for deretter å påføre dem håndskrevne merknader i ettertid, blir rammet av kritikken.

– Dette blir en sak for Arkivverket, sier Fylkesnes.

Kontrollsaker kan ende med ulike grader av kritikk av den ansvarlige statsråd. I ytterste konsekvens kan det bli fremmet mistillitsforslag.