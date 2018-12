Lekkasjen skal ha skjedd under fylling av en gasstank på land fra båt, opplyser politiet i 14.20-tiden torsdag.

Et område i en radius av 300 meter fra lekkasjestedet er evakuert, men politiet opplyser at det ikke er noen fare for bebyggelsen som ligger utenfor industriområdet på Øra.

Saken oppdateres