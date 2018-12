Lekkasjen skal ha skjedd under fylling av en gasstank på land fra båt, opplyser politiet i 14.20-tiden torsdag.

Et område i en radius av 300 meter fra lekkasjestedet var en periode evakuert, men politiet opplyser at var noen fare for bebyggelsen som ligger utenfor industriområdet på Øra.

Klokken 15.37 meldte politiet at lekkasjen var stanset og at sperringen på stedet ble opphevet.