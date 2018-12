(Bergens Tidende:) Anne Elise Sæthre (63) og Marit Johanne Røed Sundal (57) mistet livet da en bil skar av veien og kjørte dem ned på en gangvei i Kjølsdalen i Eid kommune torsdag kveld.

Etterlyste rekkverk

NRK Sogn og Fjordane melder at rektoren på Kjølsdalen montessoriskole, som ligger noen hundre meter fra ulykkesstedet, flere ganger har etterlyst rekkverk langs veien.

I dag er det ingen barriere mellom gangveien og 80-sonen på hovedveien.

Så sent som i september kjørte en annen bil av veien og nesten opp på gangveien, ifølge NRK.

Øystein Torheim

I mai 2015 sendte rektor Thomas Poul Reines Hals innspill om rekkverk langs veien til Statens vegvesen. Han fulgte opp med et nytt innspill året etter, og deretter en purring om tiltak i november i år.

– Tar tid

Svenn Egil Finden, leder for veiavdelingen i Veivesenet i Sogn og Fjordane, sier at prosessen med å få på plass rekkverket er i gang, men at det tar tid.

– Vi har meldt inn behovet for rekkverk i budsjettprosessene, men så skal det først opp i budsjettbehandlingen, så prosjekteres og deretter ut på anbud.

BT har fått tilgang til deler av en trafikksikkerhetsrevisjon fra mars i år, som viser at det mangler rekkverk flere steder på strekningen.

Tiltaket har ikke blitt prioritert fordi Veivesenet har vurdert om det bør gjøres en full ombygging av krysset ved Kjølsdalen. Finden mener likevel ikke ulykkesstedet skiller seg negativt ut når det gjelder trafikksikkerhet.

– Det er god sikt i begge retninger og adskilt gang- og sykkelvei. Ofte vil vi prioritere strekninger som ikke har gang- og sykkelvei. Det kan skje ulykker også på strekninger som ikke er spesielt utsatt, sier Finden.

Øystein Torheim

Både rektoren og Veivesenet understreker at de ikke vet om et rekkverk kunne avverget torsdagens ulykke.

Avlyste avhør

Sjåføren, en mann i 50-årene, er siktet for uaktsomt drap. Han skulle etter planen vært avhørt fredag, men ville ikke forklare seg.

– Han var sterkt preget og ønsket ikke å la seg avhøre før han har hatt en samtale med sin advokat, sier lensmann Tormod Hvattum.

Ifølge lensmannen er det ikke aktuelt med noe avhør før mannens forsvarer kommer til Nordfjord søndag.

– Vi har hatt en uformell samtale med ham, men jeg ønsker ikke å gå inn på hva han har sagt, sier Hvattum.

Ifølge lensmannen var det ingen vitner påkjørselen. Politiet har avhørt bilister og naboer som kom til stedet etter ulykken og prøvde å redde de to kvinnene.

Begge de omkomne bodde selv i Kjølsdalen, like ved ulykkesstedet.