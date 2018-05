Politiet avskiltet tre russebusser i natt

Russefeiringen er i full gang. Det fikk norsk politiet merke i natt. Flere russebusser fikk i natt pålegg av politiet. To ble stanset og avskiltet for å ha hatt for mange passasjerer. En buss ble i Oslo avskiltet for dårlig teknisk stand, mens flere busser fikk pålegg.

Politiet i Stavanger stanset klokken 04.25 en buss med 58 ungdommer ved Tjensvoll.

Bussen var registrert for 21 passasjerer.

– Fører av bussen, mann i 40-årene fikk førerkortet beslaglagt, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Bråk, slåssing og fulle busser

I Ytre Enebakk ble også politiet tilkalt i natt. Der skal det ha vært bråk og slåssing mellom ulike russebusser.

En russebuss som maksimalt kunne ha med 32 personer, ble stanset med 60 passasjerer. Fører er anmeldt og har fått førerkortet beslaglagt.

Øst politidistrikt melder at den aktuelle russebussen har fått bruksforbud frem til mandag kl. 09:00. Politipatruljen har avskiltet bussen på stedet. Det skal også ha vært flere mindreårige til stede. Foreldrene til disse er blitt kontaktet.

Flere steder i Oslo skal naboer ha klaget på russebråk i natt. Flere busser har fått pålegg. En buss var i så dårlig teknisk stand at den ble avskiltet av politiet.