Sterkt kvartalsresultat for DNB

– Vi er veldig fornøyde med resultatet, og særlig at vi nærmer oss målet vårt for avkastning. Vi skal fortsette å utvikle de beste kundeopplevelsene for norske forbrukere. For å kunne levere på det, er det også viktig at DNB er et attraktivt alternativ for investorene, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Driftsresultatet i første kvartal endte på 5,7 milliarder kroner, opp fra 4,5 milliarder i samme kvartal i fjor. Resultat pr. aksje ble 3,36 kroner, opp fra 2,64 kroner i fjor. Egenkapitalavkastningen økte fra 9,1 til 11 prosent.

Samtidig melder finanskonsernet at renteinntektene økte med 486 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2017, først og fremst på grunn av høyere utlånsvolumer og lavere innlånskostnader.

Kostnadene var i første kvartal 285 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor, og 863 millioner lavere enn i forrige tremånedersperiode. De krympede kostnadene fra fjerde kvartal skyldes først og fremst engangseffekter på slutten av fjoråret.