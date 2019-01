– Vi ønsker å komme i kontakt med disse tre personene, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt torsdag.

Da hadde politiet spilt av to overvåkingsvideoer som er tatt utenfor næringsbygget Futurum, stedet der Anne-Elisabeth Falkevik Hagens ektemann Tom Hagen har kontor.

Politiet vil ikke utelukke at familiens bolig, arbeidsplassen til Tom Hagen eller familiemedlemmer er blitt holdt under oppsikt og vært kartlagt. Ifølge NRK skal politiets krimteknikere ha gjennomgått bolighuset etter forsvinningen, på jakt etter mulig overvåkingsutstyr som kan ha vært utplassert av gjerningsmennene.

Hans O. Torgersen

Begge videoene som ble offentliggjort av politiet torsdag er fra 31. oktober, dagen politiet mener Hagen angivelig ble bortført og de har siste sikre livstegn fra henne.

Den første videoen viser en person som går utenfor næringsbygget klokken 07.36. Den viser at personen går på utsiden av kontorbygget, fra venstre til høyre. Så snur vedkommende og går tilbake.

24 minutter senere kommer nok en person gående, for så å bli passert av en syklist.

Det er disse tre personene politiet ønsker å komme i kontakt med. De har alle status som vitner.

«Pakker» for å gjenoppkalle minner

Onsdag vedgikk politiinspektør Brøske at det kan være et problem for dem at det har gått hele ti uker siden den 68 år gamle kvinnen forsvant.

Torsdag har dramaet vart i 72 dager. Det gjør denne saken den lengste, kjente bortføringen med krav om løsepenger i kryptovaluta, viser Aftenpostens gjennomgang.

Flere eksperter på politietterforskning stilte onsdag kritiske spørsmål om hvorfor Øst politidistrikt ventet så lenge med å informere offentligheten om saken.

– Spor kan ha blitt kalde, forringet eller borte, erkjente Brøske onsdag.

Politiet vil i tiden fremover gjennomføre nye vitneavhør, nå som saken er offentlig kjent.

En politikilde opplyser til Aftenposten at etterforskerne har vært spesielt fokusert på at det har gått lang tid og at dette er et problem. Derfor har de planlagt spesielle «pakker» eller opplegg for å hjelpe potensielle vitner til å gjenoppkalle minner, som de kan ha glemt eller ikke lenger merker seg ved.

Under pressekonferansen torsdag, minnet politiinspektøren igjen om at siste observasjon av Hagen var halloween.

Skriftlig dokument

– Vi kan bekrefte at det i Sloraveien ble funnet et skriftlig dokument, sa Brøske under pressekonferansen torsdag.

I brevet kommer det krav om løsepenger. Summen skal ifølge Aftenpostens opplysninger være på kryptovaluta tilsvarende 9 millioner euro eller 88 millioner kroner. Politiet bekrefter at det i dokumentet fremsettes trusler.

Politiinspektøren bekreftet torsdag at politiet ble varslet om Hagens forsvinning samme dag som hun skal ha blitt bortført, 31. oktober.

Går motvillig ut med informasjon

Etter ti uker uten livstegn fra den antatt bortførte 68 år gamle kvinnen, fridde politiet til publikum om tips og hjelp.

– Behovet for å få dokumentasjon, er en viktig grunn til at vi valgte å gå ut med saken til offentligheten. Vi har siden i går mottatt over 100 tips, sier Brøske til Aftenposten.

Morten Uglum

Politiet ønsker ikke å kommentere innholdet i tipsene, men beskriver flere av dem som «Interessante og krever videre oppfølging».

– Det sitter en rekke etterforskere som har begynt med bearbeidelse og analyse av disse tipsene, legger han til.

Torsdag gikk politiet ut med datoen politiet ble varslet om Hagens antatte kidnapping og at det ble funnet et brev i Hagens bolig.

– Vi ønsket ikke og ønsker primært ikke å gå ut med denne informasjonen. Men vi ser at dette er tema i mediene og at det spekuleres. Derfor tok vi en avgjørelse om likevel å gå ut med informasjonen.

Stille fra antatte kidnappere

– Krevende og legger ikke opp til god kommunikasjon.

Slik beskriver politiinspektøren den digitale plattformen som de antatte kidnapperne hittil har brukt. Den skal være lite egnet for kommunikasjon.

– Jeg ønsker ikke å gå i ytterligere detaljer rundt plattformen, sier Brøske.

Etter at politiet gikk ut med saken onsdag, har de ikke hørt noe fra de antatte gjerningsmennene.

Har du tips om denne saken?

Send e-post til

journalist Jan Gunnar Furuly: jgf@aftenposten.no

journalist Harald Stolt-Nielsen: harald.stolt-nielsen@aftenposten.no

For sensitivt materiale, bruk: Securedrop

Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal:

+47 911 64 210 (journalist Jan Gunnar Furuly)

+47 464 12 366 (journalist Harald Stolt-Nielsen)

Aftenposten beskytter sine kilder.