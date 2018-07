Torsdag kveld har kraftig tordenvær ført til at det er over 100 skogbranner i Sør-Norge. Brannsentralene i flere fylker melder at de ikke har ressurser til å håndtere alle brannene, og nå trapper de nasjonale beredskapsmyndighetene opp innsatsen.

– Vi forsterker innsatsene med helikopter og med Sivilforsvaret. Sivilforsvaret er i innsats flere steder. Vi jobber nå med å planlegge kvelden og morgendagen for å få på plass flere helikoptre, sier avdelingsdirektør Anne Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

De har en avtale med et selskap som stiller med helikoptre. Leverandøren har igjen avtaler med andre.

– Det vi konkret ser på, er å få på plass minimum fire helikoptre til. Totalt sett blir det da minst 16 maskiner fra i morgen tidlig, sier hun.

Vurderer å sette inn Forsvaret

DSB er også i dialog med forsvaret og har forhåndsvarslet Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) om at det kan bli bruk for helikopter fra Forsvaret.

– De har timeberedskap med to maskiner på Rygge. Det er midt i kjerneområde av der vi har utfordringer, sier Pedersen.

– Vi har også varslet FOH om at vi kan ha behov for Heimevernet. Det har ikke slukkeutstyr, men HV kan bidra med andre ting, som vakthold og annen støtte, sier hun.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Har økt beredskapen

DSB selv har forsterket vaktordningen.

– Vi har også forsterket lederstøtteordningen, som består av erfarne brannsjefer som er vant til å håndtere skogbranner. De støtter opp lokal brannsjefer. Vi har nå to lederstøtter i innsats.