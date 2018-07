Stortinget satte en søknadsfrist på tre måneder etter at forskriftsendringen trådte i kraft den 1. februar 2018, dermed ble søknader mottatt etter den 2. mai 2018 avvist.

395 oktoberbarn søkte om ny vurdering før fristen utløp. Men 95 rakk ikke søknadsfristen og dermed ble søknaden deres avvist.

Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser at noen søknader kom inn rett etter fristens utløp, mens andre kom inn lengre tid etter fristen. Den siste søknaden mottok UDI vel en måned etter fristen.

Fakta: Oktoberbarna Afghanske asylsøkere som kom til Norge som enslige, mindreårige asylsøkere under flyktningkrisen i 2015. De fikk midlertidig opphold frem til fylte 18 år. Siden mange av dem ikke kunne identifiseres, ble de registrert med fødselsdato etter den dagen de registrerte seg som asylsøkere. Mange ankom høsten 2015, i oktober måned. Mange av dem fylte ifølge norske myndigheter 18 år i oktober 2017 og utlendingsmyndighetene bestemte at de skulle sendes tilbake til Afghanistan. Derav begrepet «oktoberbarna».

På vei tilbake til Norge

Noen av de unge afghanerne som har hatt et tøft liv i utlandet, er nå på vei tilbake til Norge.

Mandag denne uken var Aftenposten med da seks unge afghanere, såkalte «oktoberbarn» møtte til id-sjekk på Den franske ambassaden i Paris. Fredag lander de trolig på Gardermoen, flybilletten er betalt av norske myndigheter.

De var redde for å komme tilbake til Norge, men nå tror de på beskjeden fra norske myndigheter om at de likevel kan få opphold i Norge.

«Oktoberbarna» er unge asylsøkere som kom til Norge under flyktningkrisen i 2015. De fikk midlertidig opphold frem til fylte 18 år. Da skulle de sendes tilbake til såkalt intern flukt i hjemlandet Afghanistan.

Det skapte folkelig engasjement som førte til at Stortinget grep inn og vedtok en forskriftsendring i november 2017. Dermed kunne de søke om å få søknaden sin behandlet på nytt, og slippe retur til hjemlandet.

Fakta: Ny behandling av asylsøknadene Tilsammen 395 unge afghanske asylsøkere søkte om ny vurdering innen fristen etter at Stortinget åpnet for det med en forskriftsendring i november 2017. 95 søkte etter fristens utløp. De fikk søknaden avvist. De som kunne søke på nytt hadde fått vedtak mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018, fått midlertidig opphold til fylte 18 år og i siste vedtak blitt henvist til internflukt i hjemlandet. 255 har fått avslag fordi de ikke oppfyller ikke disse kravene. 140 oppfyller kravene. 51 av dem har fått opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, men de må legge frem id-papirer. I tillegg har én person fått opphold av beskyttelsesgrunner. To søknader er avslått. Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

– Har gått bredt ut

Aftenposten mente på lederplass i november 2017 at «oktoberbarna» ikke trenger asyl.

Som Aftenposten skrev i går, flyktet flere av de unge afghanerne videre til utlandet, blant annet Paris, av frykt for at norske myndigheter skulle returnere dem til intern flukt i Afghanistan.

Therese Bergwitz-Larsen, seniorrådgiver i UDIs kommunikasjonsstab, formidler via e-post direktoratets svar på Aftenpostens spørsmål.

– Hva gjorde dere for å nå frem til dem som fikk ny mulighet til å søke?

– Vi har gått bredt ut for å nå ut til så mange som mulig.

De lister opp kontakt med organisasjoner som Norsk organisasjons for asylsøkere (NOAS), sjømannskirkene, ambassader, Utenriksdepartementet, fylkesmenn, asylmottak, rettshjelpskontorer og flyktningkonsulenter

Norge vil ha barnehjem for enslige mindreårige asylsøkere i Afghanistan, mens FNs tidligere spesialutsending sier sikkerheten er dårligere i Kabul enn noen gang de siste 17 årene.

– Hvor streng var dere på søknadsfristen, tatt i betraktning at noen av de potensielle søkerne oppholdt seg på steder uten postgang og nett – som i et telt på gaten i Paris?

– Forskriften fra Stortinget er tydelig på når søknadene måtte være levert, og vi har forholdt oss til det Stortinget har besluttet.

140 av de 395 som søkte innen fristen, oppfyller kravene for å søke. Så langt har 52 av dem fått beskjed om at de oppfyller kravene for opphold i Norge. UDI anslår at de fleste søknadene vil være ferdig behandlet i løpet av september, men noen vil ta lengre tid.