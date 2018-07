– Det lett å gjøre feil, sier Johan Eriksson idet han taster inn sted og tid på parkeringsappen til EasyPark – den mest utbredte i Norge.

Og bilførere gjør feil. Det tastes inn både feil sted, uriktige enkelttall og registreringsnummer. Noen bruker også feil app og sender betalingen til selskap som ikke skal ha den.

Arnfinn Mauren

– Føles urettferdig

– Men når man gjør sitt beste og betaler i god tro, da føles det veldig urettferdig å få en bot på 600 kroner, sier Hege Iden fra Slemmestad.

Tidligere i år registrerte hun ved en feiltagelse parkeringen på en annen bil. Det endte med p-bot. Hun sendte en klage til parkeringsselskapet en sen lørdagskveld. Tidlig mandag morgen kom avslaget.

– Da bestemte jeg meg for å klage saken inn til Parkeringsklagenemnda. Ja, det er min plikt å velge riktig kjøretøy, men det er også deres plikt å behandle saken på en skikkelig måte, mener Iden.

Les: Slik tilpasser de seg en bilfri by.

Avgjørelsene går nesten aldri i favør av bilfører

Men det skal mye til før bilførere når frem i slike saker. Det fikk Stig Walle fra Oppegård erfare, etter å ha parkert i Gunerius-bygget i Oslo. Han tastet inn feil etasje.

– Det oppleves veldig firkantet å få bot for en slik hendelse. Et firma som er opptatt av å ha en viss relasjon til sine kunder, ville ikke opptrådt slik, sier Walle.

Han fikk ikke medhold i nemnda. Det fikk heller ikke en klager med dysleksi, som byttet om rekkefølgen på to av tallene i bilens registreringsnummer.

– Avgjørelsen strider mot rettsoppfatningen, skriver hun i klagen.

Les: Vil lage parkeringsplass bak Oslo-kirke.

Får stadig flere app-klager til behandling

Bruken av betalingsapper for parkering har økt kraftig de siste årene. I de største norske byene går nå 35–40 prosent av parkeringsavgiftene via ulike mobilapper.

– Hvis det er systemfeil, så dekker vi kontrollsanksjonen. Men i de fleste tilfellene er det parkeringsselskapet og eventuelt nemnda som er riktig adresse for en klage, forklarer daglig leder Stian André Holst i EasyPark.

Det siste halvannet året har slike saker utgjort over 14 prosent av klagene til nemnda. Men andelen er økende. Hittil i år har disse klagene utgjort 17.3 prosent, eller over 500 av rundt 3000 saker.

– De fleste sakene handler om at fører har byttet om på numrene i kjennemerket eller glemt et nummer eller en bokstav eller to, forklarer leder for sekretariatet i nemnda, Merete Horn-Eggestøl.

Må bilførerne tvinges til å kontrollere inntastingen?

Nemnda har i den siste årsmeldingen tatt opp utfordringene knyttet til appene. Her blir det antydet at systemene kanskje bør justeres slik at brukeren i større grad tvinges til å kontrollere inntastingen.

– Vi har lagt inn en del sperrer som blant annet skal hindre at bilføreren taster inn ulogiske opplysninger, opplyser Stian André Holst i EasyPark.

Arnfinn Mauren

Enkelte steder, som i Gunerius-bygget i Oslo, er det lagt inn et spørsmål som skal hjelpe bilfører til å velge rett etasje. Men likevel skjer det at bilførere taster feil.

– Min onkel tastet nylig inn en takstsone i nabolaget, utenfor Gunerius-bygget, da han sto parkert her, forteller Hadia Ahmed. Hun har nettopp tatt i bruk en parkeringsapp.

Fakta: Nemnda gir én av seks klagere medhold Norske bilførere ble ilagt ca. 740.000 kontrollsanksjoner i 2017. Av disse ileggelsene, resulterte ca. 0,5 prosent i en klage til Parkeringsklagenemnda. Antall klager har økt etter 1. januar 2017, etter at en ny forskrift påla alle virksomheter som ilegger parkeringssanksjoner om å være tilknyttet nemnda. I 2017 behandlet nemnda 5381 saker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 62 dager. Nemnda ga klager medhold eller delvis medhold i 16,1 prosent av sakene. Sanksjonen ble opprettholdt i 66,3 prosent av sakene. Resten av sakene ble trukket eller avvist før behandling. Kilde: Parkeringsklagenemnda

Nemnda: – Det er bilførerens ansvar å skrive riktig

Avgjørelsene i namnda viser at det ikke hjelper å være i god tro. Registreringen må være korrekt.

– Det er åpenbart at man ved parkering må betale for det kjøretøyet man faktisk hensetter, skriver nemnda i en avgjørelse.

Men mange klagere mener det er urimelig å bli straffet for en tastefeil når parkeringsavgiften faktisk er betalt. Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland, kan forstå dette.

Tor Stenersen

Forbrukerdirektøren får vondt

– Men nemnda står i et dilemma her. Det blir vanskelig å være rettferdig hvis de begynner å avvike fra reglene. Men kanskje kommer disse klagene i en overgangsfase, før bilførere begynner å venne seg til appene.

– Burde ikke parkeringsbransjen og nemnda nettopp av den grunn være litt smidigere?

– Som direktør i Forbrukerrådet, er det vondt å ikke umiddelbart si ja til det spørsmålet. Men nemnda vil nok bare skape problemer for seg selv om de i større grad tar mer skjønnsmessige avgjørelser.