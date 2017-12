Noe er i ferd med å skje med den norske varehandelen. På fem år har netthandelen i Norge har økt med 78 prosent. Ser man på tallene for utenlandshandelen, så har veksten vært hele tre ganger av den norske netthandelen.

Hovedorganisasjonen Virke er bekymret for den massive utviklingen og mener at ulike konkurransefortrinn gjør det ekstra vanskelig for norske butikker.

Øyvind Tveter

Og hvem kan egentlig ta opp kampen med nettgigantene Amazone, Ebay og Alibaba?

I videoen kan du se hvordan den norske butikknæringen nå går nye veier for å kunne konkurrere med de internasjonale kjempene.