Solgte norsk film til utlandet for nær 90 millioner

Rapporten tar for seg 23 norske kinofilmer fra 2015. 18 av disse produksjonene er solgt til utlandet for en samlet sum på 87,3 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Det er 26 prosent høyere enn den samlede eksportsummen på 69,2 millioner i 2014, et år der 24 av 34 norske kinofilmer ble solgt ut i verden.

– Pengeverdien i seg selv er ikke det mest interessante, men at andelen norske filmproduksjoner som eksporteres har vært jevnt økende siden 2002, sier avdelingsdirektør Stine Helgeland i NFI.

Ifølge den europeiske kinooversikten Lumiere Database, som dekker Europa, USA og elleve andre markeder, har bare fem av de 18 norske eksportfilmene fra 2015 oppnådd besøkstall over 10.000 i markedene de er solgt til.

Av den samlede salgssummen kommer 67,3 millioner kroner fra tre filmer. Hvilke tre går ikke NFI ut med. Etter det avisen erfarer har «Bølgen» og «Louder Than Bombs» solgt for over 20 millioner kroner hver.