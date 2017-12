To menn etterlyst etter skyting - ny politiaksjon pågår i Indre Østfold

Politiet fikk melding om skytingen klokken 15.45 og rykket bevæpnet ut til stedet, men ingen ble pågrepet.

En stund før klokken 20 fikk politiet meldinger om smell og at det var observert noen med en pistol. Det er ikke kjent om de to hendelsene har noen sammenheng.

Etter den første hendelsen søkte politiet med hund etter gjerningepersonene, som skal være i 20-årene, skriver Smaalenenes Avis.

– Det kom noen utenfra – angivelig fra Mysen – for å ta en av gjestene. Denne satt og drakk kaffe, forteller en av de ansatte på utestedet.

Politiet i Follo sier at ingen ble skadet i skytingen, men mannen som ble angrepet sier han ble slått med en biljardkø.

– Jeg ble slått med en biljardkø i ansiktet. Det går bra med meg, men jeg er litt rystet, sier han.

Politiets innsatsleder Arild Skarø betegner det som en trusselsituasjon, men understreker at de to gjerningsmennene ikke utgjør noen fare for allmennheten. Begge er kjent for politiet fra før. De kom til stedet i en Mercedes, men det er uklart hvordan de tok seg derfra.