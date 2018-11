Påstand om 18 års fengsel for Janne Jemtlands ektemann

Statsadvokat Iris Storås sa at drapshandlingen fortjener en streng straff da hun holdt sin prosedyre i Hedmarken tingrett tirsdag.

– Var det et uhell, slik tiltalte forklarer, eller var det slik at han tok fram pistolen og skjøt sin kone i panna, en handling som fremstår som en ren henrettelse, sa statsadvokaten i prosedyren.

Før påstanden om straff ble lagt ned, la hun til at det ikke var noen formildende omstendigheter i saken.

– Samlet sett er det ikke tvil om at drapet ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter, sa Storås.

Ikke et uhell

Påtalemyndigheten er klar på at de mener det ikke dreier seg om noe uhell og finner det helt usannsynlig at det var Janne Jemtland som selv skal ha holdt i pistolen.

Janne Jemtland ble først meldt savnet fra hjemmet i Brumunddal 29. desember i fjor, men etter to uker ble ektemannen pågrepet og siktet for å ha drept henne. Han har hevdet det var kona som selv holdt våpenet da det ble avfyrt under en krangel, og han nekter straffskyld for drap. Han har imidlertid vedgått å ha skjult liket av den døde kona og at han fjernet spor etter at hun døde. Janne Jemtland ble funnet på bunnen av Glomma ved Eid bru i Våler 13. januar.

– Når vi ser på ektemannens handlinger i tiden etter drapet, er dette handlinger som er begått for å skjule et drap. Dette er skjerpende omstendigheter, som sammenholdt med drapshandlingen begrunner en streng straff, sa Storås i sin prosedyre.

Trøbbel i ekteskapet

Motivet for drapet var problemene de to opplevde i ekteskapet og Janne Jemtlands ønske om å skilles fra ektemannen, ifølge aktor.

– Det er kanskje ikke så greit å komme hjem fra fest og bli kalt en dritt, slik han selv forklarer. Det er mye som taler for at tiltalte ikke var så rolig som han hevder. Kanskje var begeret fullt, kanskje har han fått nok av det hele, sa Storås.

– Det vi har hørt om hans tilstand kort tid etter drapet, støtter opp om inntrykket av en kald og kalkulerende drapsmann, konkluderte hun.

Sønnens vitnemål

Bevisførselen mot den 47 år gamle tidligere yrkesmilitære ektemannen ble avsluttet i forrige uke. Over to uker har retten fått høre tiltaltes egen forklaring, om hvordan skuddet som traff kona i pannen, ble avfyrt ved et uhell – og da kona holdt i pistolen.

Ektemannen er tiltalt for å ha holdt i våpen og skutt kona med våpenet på fem centimeters avstand, mens eldstesønnen på 13 år lå i sengen sin og hørte skuddet gå av.

Vitneprovet til eldstegutten ble i prosedyren trukket fram som et meget sentralt bevis i saken mot faren. Guttens forklaring kan i sin helhet legges til grunn, mens retten kan se bort fra så å si alt ektemannen har kommet med i retten, mener aktor.