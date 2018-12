Frp-lokallag om bombeforsøket mot politihuset i Ski: «Vi er på vei til svenske tilstander»

Men de mener at «svenske tilstander» ikke har noe med innvandring å gjøre.

På lokallaget til Tinn Frp sin Facebook-side kunne man bare minutter etter politiets pressekonferanse om bombefunnet i Ski, finne et innlegg med et bilde som sa «Ja til strengere straffer» og to hender lagt i håndjern.

«Vi er på vei til svenske tilstander», står det med en sint emoji etter påstanden.

Posten linker til NRKs sak om bombefunnet og et sitat av politimester Steven Hasseldal er hentet ut: «Dette var en skarp bombe, som hadde til hensikt å gjøre skade på mennesker. Vi anser dette som et angrep på politiet».

I skrivende stund ligger Facebook-posten fortsatt ute.

Politiet fikk skarp bombe i posten: – Vi anser dette som et angrep med stort skadepotensial

Ingen mistenkte

– Å? Nå er jeg ikke helt med, sier leder Gjermund Ingolfsland i Tinn Frp når Aftenposten spør om hva som var meningen bak innlegget.

Aftenposten forklarer så nærmere hva som sto i posten.

– Ja, riktig. Det har ikke jeg fått med meg. Da må jeg ta kontakt med vår Facebook-ansvarlige først, sier Ingolfsland.

Politiet har så langt ingen mistenkte etter bombefunnet onsdag. Trolig kan de derfor heller ikke uttale seg om etnisiteten på gjerningspersonen.

HRS: «Svenske tilstander» betyr mangel på kontroll på innvandring

«Svenske tilstander» har ingen offisiell definisjon, men begrepet har de siste årene blitt brukt til å beskrive «gettoer» i svenske forsteder, hvor befolkningen har en overvekt av personer med innvandrerbakgrunn.

Begrepet blir blant annet brukt av den brede gruppen av innvandringskritikere, fra innvandringsskeptikere både på venstresiden og høyresiden i norsk politikk, til rasister og nettroll.

Den innvandringskritiske organisasjonen Human Rights Service (HRS) har brukt begrepet over 750 ganger på sine nettsider, ifølge Google. Derfor sendte Aftenposten en henvendelse om å definere «svenske tilstander» til daglig leder Rita Karlsen.

«Mangel på kontroll med innvandringen og dens konsekvenser», svarer Karlsen kontant på tekstmelding til Aftenposten.

Tinn Frp: Ikke om innvandring

Det var Anita Amalie Foss i Tinn Frp som sto bak meldingen, men hun mener at «svenske tilstander» ikke har noe med innvandring å gjøre, men at det handler om flytting av grenser.

«Det har vært flere episoder med vold her i Norge i løpet av 2018. Bare det siste året har det vært flere hendelser i Sverige bl.a. politibil sprengt i Malmö, og både i Uppsala og Helsingborg har politistasjoner blitt utsatt for bombeeksplosjoner. Derfor skrev jeg svenske tilstander: og det menes med at man stadig flytter grenser for hva som er akseptabelt for ett trygt, fritt og demokratisk land», skriver hun i en e-post.

På tekstmelding fastholder hun at det ikke har noe med innvandring å gjøre.

– Så du mener at posten ikke handler om innvandring?

– Den er ikke om innvandring.

Foss sier at hennes definisjon av «svenske tilstander» er annerledes enn HRS.

– Uansett hvem som står bak, er det uakseptabelt, sier Foss om bomben.