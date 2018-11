– Hun får i oppdrag å sondere om det er forutsetninger for en regjering som kan tolereres av Riksdagen, sa talmann Andreas Norlén, etter at Moderaterna-lederen Ulf Kristersson ble stemt ned som statsministerkandidat i Riksdagen onsdag.

Partilederen i Centern får en uke på seg, og blir dermed den tredje partilederen som gjør et forsøk på å skaffe Sverige en regjering. Talmannen utelukker likevel ikke at hun kan få mer tid på seg dersom det trengs. Både Moderatarnas Ulf Kristersson og Socialdemokraternas Stefan Löfven fikk to uker på seg i sine forsøk.

Lööf har skissert en løsning der Sverigedemokraterna holdes ute, men at det ellers er et samarbeid over blokkgrensene. Analytikerne har ikke hatt tro på en tverrpolitisk modell.

Det er likevel ikke gitt at talmannen vil foreslå Lööf som statsminister dersom hun gjør fremskritt i forsøkene på å danne en regjering.

– Om hun blir statsminister kommer an på utfallet av sonderingene. Det spekulerer jeg ikke i, sier Norlén.

Med 8,6 prosent av stemmene under valget i september ble Centerpartiet Sveriges fjerde største parti.

Etter svensk lov har talmann Norlén tre forsøk til på å foreslå en statsministerkandidat, etter at Ulf Kristersson mislyktes onsdag. Hvis disse tre forsøkene også mislykkes må det utlyses nyvalg.

– Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å unngå nyvalg, fordi jeg tror det vil gjøre alvorlig skade på allmennhetens tiltro til det politiske systemet, sier Norlén.