– Jeg er glad for at Forsvaret sier at besetningen på KNM Helge Ingstad raskest mulig skal ut og seile igjen, sier Christian Irgens, pensjonert kommandørkaptein, etter at fregatten havarerte etter en kollisjon i Øygarden i Hordaland torsdag.

Irgens har selv erfaring hvordan det er å være om bord i et krigsskip som blir tatt av havet.

Gikk på grunn og sank

Vestlandet 24. januar 1994: Det blåste kraftig, og med kun noen få plussgrader i luften, snødde og sluddet det om hverandre. Klokken 16.00 gjorde KNM Oslo seg klar for å seile fra Haakonsvern i Bergen, og bare to timer senere kom meldingen om motorhavari om bord.

Det 96 meter lange skipet drev sørover, og etter en halv time skjedde grunnstøtingen like ved Marsteinen fyr. Begge fyroljepumpene hadde sviktet på grunn av vann i drivstoffet, og ingen klarte å få motorene i gang igjen.

Hauge, Jon

Skipssjefen Christian Irgens var på sin lugar da motorene stoppet, og han hastet opp på broen. Han innså at han ikke kunne gjøre noen ting. Det tok kun 18 minutter fra motorhavariet til bølgene kastet skipet opp på et skjær. Da skipet traff fast grunn falt to av besetningen i sjøen - og store deler av skutebunnen ble flerret opp.

Den ene av de to som falt i sjøen ble reddet opp, men kapteinløytnant Torbjørn Tellefsen omkom i det fire grader kalde vannet.

Dagen etter havariet sank fregatten under slep.

Tor Høvik / Bergens Tidende

– I 1994 mistet et av mannskapet livet, og fregatten sank. Å være skipssjef i en slik situasjon var helt grusomt, forteller Christian Irgens til Aftenposten.

Han sier dagen var den verste i hans liv, og han er glad det kun er materielle skader - og ikke alvorlige personskader - i ulykken der KNM Helge Ingstad var involvert.

– Vi var 114 mann om bord. Jeg husker jeg var opptatt av én ting, det var å berge mannskapet og se til at de kom seg i sikkerhet, sier Irgens, i et intervju med Bergens Tidende torsdag.

– Kunne råtnet bort på et kontor

Han sier han er lettet og glad når han hører at Forsvaret holder besetningen på KNM Helge Ingstad sammen, gir dem nødvendig hjelp og oppfølging og vil ha dem på sjøen fortest mulig.

Marit Hommedal/SCANPIX

– I mitt tilfelle fikk jeg helt uvurderlig hjelp av Forsvaret, og allerede 3–4 dager etter havariet fikk jeg beskjed av daværende admiral Kjell Amund Prytz at jeg skulle ta med meg hele mannskapet mitt å komme meg om bord i en ny fregatt.

– Hva betyddet det for deg?

– Alt. Jeg var sliten og nedtrykt, og at jeg fikk støtte og faglig tillit med en gang var helt avgjørende for meg. Det berget meg. Hadde jeg blitt satt i land og havnet på et kontor, hadde jeg sittet der og råtnet.

– Ikke fordel skyld nå

Irgens forteller han ikke har hadde angst eller vært plaget av andre ettervirkninger. I 1996 seilte han igjen som fregattsjef, og han har vært i Sjøforsvaret siden han ble pensjonert for to år siden.

– Hva tror du skjedde om bord på KNM Helge Ingstad?

– Jeg tror det må ha skjedd et navigasjonsuhell, men det er Havarikommisjonen som skal pusle sammen alle bitene, og etter hvert legge frem sin konklusjon et er viktig ikke å spekulere, jakte på syndebukker eller fordele skyld nå, sier Christian Irgens.