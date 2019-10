All trafikk stanset i Schweigaards gate i Oslo. Et betongelement ved en gangbro har løsnet.

En betongkonstruksjon på siden av en bygning har løsnet. Konstruksjonen i Schweigaards gate i Oslo veier over 50 tonn. Sporveien har derfor besluttet å gi kjøreforbud i området, mest sannsynlig frem til i morgen tidlig. Broen er ved det gamle Postgirobygget.

Fotgjengere klaget til Aftenposten på dårlig skilting ved broen, hvor de har blitt ført vekk om de har forsøkt å gå under broen.

– Vi har fått antydet normal trafikk ved broen fra i morgen tidlig, sier Jan Rustad, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien til Aftenposten.

Rustand forteller at området har vært sperret av i hele dag, men at det mest sannsynlig var undersøkelser som avdekket hvor alvorlig tilstanden til broen er. Det ble bestemt et kjøreforbud like før klokken 15 i dag.

– Det er bare å beklage kludderet dette skaper i ettermiddagstrafikken, men alternativet er å ta sjanser vi ikke kan ta, sier Rustad.

Det er innskaffet ti busser som går i skytteltrafikk mellom Jernbanetorget og Ljabru. De erstatter 18- og 19-trikkene. Fra trikkestoppet Oslo Hospital er det også rundt fem busser som går utover.