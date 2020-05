En hytteeier fra Hegra i Trøndelag fikk lov av politiet å reise over til hytta ved Storlien i Sverige 1. mai. Der oppdaget han at det hadde trengt inn store mengder vann i garasjen, der han blant annet har to snøscootere lagret.

Vannet kom fra snøsmelting tett inntil hytteveggen ettersom det ikke er blitt ryddet snø på stedet siden midten av mars.