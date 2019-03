– Jeg mener jeg er den rette til å lede VG, sier Steiro.

Skarvøy er blitt enig med VG om at han skal ta seks måneders permisjon, bekrefter nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

Det vil også i løpet av denne tiden bli avgjort hvilken rolle Skarvøy skal ha når han kommer tilbake etter permisjonen.

Skarvøy var ikke til stede under pressekonferansen, men ble intervjuet av Medier 24 og NRK kort tid før.

– Jeg burde ikke har presset henne, jeg ivaretok henne ikke på en god måte. Det beklager jeg sterkt. Men jeg vet ikke hvorfor hun forteller en annen versjon nå, sier Skarvøy til NRK.

VG tar selvkritikk på pressekonferansen, men ifølge den interne evalueringen har Skarvøy ikke bevisst fabrikkerte sitatet som Sofie ønsket at avisen ikke skulle bruke.

– Sofie er ingen profesjonell kilde, og i slike tilfeller gjelder et ekstra aktsomhetskrav. Vår vurdering er at VG har sviktet, sier Håndlykken på pressekonferansen.

– Vi finner imidlertid ikke grunnlag for at VGs reporter bevisst har fabrikkert et utsagn fra Sofies side, sier Håndlykken.

Beklagelsen kom for sent og dekket heller ikke opp alle svakheter i den opprinnelige artikkelen, sier Håndlykken.

– Jeg er den rette til å lede VG

– Jeg er takknemlig for den rapporten som nå foreligger og arbeidet som ligger bak den. Rapporten er grundig og gir etter min mening et dekkende bilde av prosessen, sier sjefredaktør Gard Steiro.

– Så er det noen som har spurt om jeg vil trekke meg som følge av denne saken. Det kommer jeg ikke til å gjøre, sier Steiro.

På direkte spørsmål om han er den rette til å lede VG svarte Steiro:

– Jeg mener jeg er den rette til å lede VG.

Jan T. Espedal

Intern evaluering

VG har avsluttet arbeidet med rapporten om avisens håndtering av saken med Trond Giske-videoen.

Rapporten er en evaluering av VGs håndtering før, under og etter publisering av saken om videoen av Trond Giske som danser med en ung kvinne på Bar Vulkan i Oslo.

Det er VGs nyhetsredaktør, Tora Bakke Håndlykken, som har ledet arbeidet med den interne granskningen.

Fakta: Dette er saken Onsdag 20. mars publiserte TV 2 et intervju med Sofie – kvinnen i dansevideoen med Trond Giske fra Bar Vulkan. Hun fortalte at hun ikke ønsket å medvirke i VGs artikkel om videoen, og at VGs journalist Lars Joakim Skarvøy hadde fått beskjed om dette. VG siterte Sofie på at «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra» i saken som ble publisert kvelden 21. februar. Timer senere publiserte NRK et intervju der kvinnene som medvirket i videoen sier at de ikke opplevde dansingen som problematisk. Beklaget etter seks dager VG gikk seks dager etter publiseringen av den første saken ut og beklaget at artikkelen «ikke ga et tilstrekkelig bilde av hendelsesforløpet i baren». Sitatet som Sofie sier at hun ønsket å få fjernet, ble stående frem til formiddagen torsdag 21. mars da VG fjernet det fra den opprinnelige saken. I ettertid er det kommet frem at VGs sjefredaktør Gard Steiro var til stede da saken ble publisert, og at han etter publisering snakket med Sofie på telefon i 17 minutter. Journalist Lars Joakim Skarvøy jobber ikke med egne saker mens saken granskes av VG selv. Gard Steiro er heller ikke involvert i arbeidet med gjennomgangen, som ledes av VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

Uroen har ført til spekulasjoner rundt fremtiden til VG-journalist Lars Joakim Skarvøy og sjefredaktør Gard Steiro. Skarvøy er blitt enig med VG om å ta seks måneders permisjon. Steiro blir sittende, opplyser han på pressekonferansen.

– Jeg har styrets tillit, og jeg opplever at jeg har redaksjonens tillit, sier Steiro på pressekonferansen.

Et sentralt spørsmål er hva som skjedde da Skarvøy møtte kvinnen i videoen. Hun ble sitert som en anonym kilde i VGs sak om bekymringsmeldingen, men sto senere frem i TV 2.

Hun mente hun var blitt feilsitert, og at hun hadde bedt både journalisten og sjefredaktør Steiro om å fjerne delen av sitatet som handlet om at «det ble litt mye».

Steiro har vedgått at det at kvinnen reagerte på hendelsen på Bar Vulkan, var et premiss for saken.

Jan Tomas Espedal

Har tatt tid

VG begynte den interne granskningen av hva som hadde skjedd i saken allerede i slutten av februar, altså flere uker før TV 2s reportasje.

Styreleder og tidligere sjefredaktør i VG, Torry Pedersen, har tidligere uttalt til Medier24 at «VG må ha en nærmest kirurgisk gjennomgang av hva som gikk feil».

Først ble det meldt at rapporten var «like rundt hjørnet» og ville bli ferdigstilt i løpet av helgen.

Men på søndag gikk utviklingsredaktør i VG Ola Stenberg, som også er mediekontakt i saken, ut og sa at rapporten ikke ville komme før til uken.

Nå er det arbeidet med rapporten ferdig, og resultatene legges frem på en pressekonferanse i Oslo klokken 20.

Aftenposten kommer tilbake med mer.