Antimuslimer møtt med tomater og tomflasker på Mortensrud

Lørdag ettermiddag holder organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) en demonstrasjon på Mortensrud torg i bydelen Søndre Nordstrand i Oslo.

Den antimuslimske organisasjonen skriver på sin hjemmeside at Mortensrud er valgt ut fordi stedet «er et utstillingsvindu for import av feilkultur.»

Budskapet til Sian-leder Lars Thorsen ble derimot helt over overdøvet av motdemonstranter.

Politiet anslår at det møtte i underkant av 300 personer for å protestere mot markeringen lørdag. En håndfull Sian-sympatisører var også til stede.

Stein Bjørge

Måtte evakueres

Oslo politidistrikt sendt opp mot 20 politifolk med hjelmer og skjold til Mortensrud torg. Der var det satt ut stålgjerder og barrikader for å skille SIAN-medlemmer og motdemonstranter.

Folk buer, plystrer, slår på trommer, viser fingeren, snur ruggen og roper i kor «gå hjem» under appellen til Sian. Det var umulig å høre hva Thorsen sa bak politiskjold foran senteret i bydelen, forteller Aftenpostens reporter på stedet.

I fjor holdt Sian demonstrasjon på Tøyen, et annet Oslo-område med en høy andel muslimske beboere. Der ble Sian fullstendig overkjørt at motdemonstranter som fylte opp hele torget.

På Mortensrud ble stemningen så amper at politiet måtte evakuere Thorsen og Sian-tilhengerne.

– Det ble kastet gjenstander som gjorde at sikkerheten til de fremmøtte ble for farlig, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til VG.

Det har så langt vært tilløp til litt uro under markeringen. Motdemonstranter har kastet diverse frukt/grønt mot den lovlige markeringen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 20, 2020

Terje Pedersen/NTB-Scanpix

Muslimske ledere ba folk ignorere markeringen

Martin Hall Larsen

Bydelsutvalget har tidligere uttrykt bekymring for markeringen og planlagte motdemonstrasjoner, og politiet har delt ut løpesedler der står at «hverken kommunen eller politiet kan nekte noen å ytre seg, selv om det er grunn til å tro at de vil komme med hatefulle ytringer», ifølge NTB.

Flere moskeer og Islamsk Råd Norge har oppfordret sine medlemmer om å ikke møte opp på Mortensrud torg for å gi Sian oppmerksomhet.

– Vi kommer med denne oppfordringen for ikke å gi oppmerksomhet til en liten gruppe samfunnshatere, sier leder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge til Klassekampen.

Likevel var det flere hundre som møtte opp hadde møtt, blant annet sogneprest i Mortensrud kirke, Trond Løberg.

– Det som skal skje her i dag er ingenting vi ønsker å ha her i bydelen vår. Det tar vi sterk avstand fra, sier Løberg. Han forteller at kirken og den lokale moskeen har et godt samarbeid som har gått over flere år.

– Vi vil vise hva vi mener og hva vi står for. At Sian kommer til Mortensrud, som på mange måter er et lite FN, og sprer slikt hat skaper uro. Det må vi stå opp mot, sier Trine Dønhaug, gruppeleder for Oslo SV og nestleder i Søndre Nordstrand SV.

Korona-frykt

Martin Hall Larsen

Bydelsutvalget uttrykte også bekymring for smittefare i forbindelse med markeringen. Søndre Nordstrand har nylig hatt et utbrudd av korona. I begynnelsen av juni kom fire av ti smittede i Oslo fra bydelen.

Oslo-politiet har opplyst at de ikke kan stoppe en politisk demonstrasjon med mindre helsemyndigheter har besluttet at den ikke kan gjennomføres. Det foreligger ingen slik beslutning om Sian-demonstrasjonen på Mortensrud, skriver Dagsavisen.

«Oslo politidistrikt har forståelse for, og deler et stykke på vei, de bekymringene bydelen har for dette arrangementet. Politiet har imidlertid ikke adgang til å nekte arrangementet på dette grunnlaget», skriver Oslos politimester Beate Gangås i sitt svar til bydelsutvalget på Søndre Nordstrand.

Et titall personer på motdemonstrasjonen bar smittemaske. En av dem er Umer Ali. – Det kan komme en del mennesker her i dag, så jeg tenker det er greit å ta noen forholdsregler, sier han til Aftenposten. – Du er blant de få med maske. Hva tenker du om det? – Folk får gjøre som dem vil, svarer Ali.