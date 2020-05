Brann i flermannsbolig på Kongsberg under kontroll

Meldingen om brannen kom inn fra AMK klokka 3.52 og klokka 5.38 melder politiet at brannen i flermannsboligen i Viken fylke er under kontroll, og at store deler av bygget er skadd. Til sammen ble elleve reddet ut fra åttemannsboligen på Sandværsmoen på Kongsberg. De ble sendt til legevakta for sjekk.

– VI har nå kontroll på alle sju beboere i huset, ingen er skadd. En av de åtte leilighetene var ikke bebodd. Huset er totalskadd på grunn av brann, røyk og vann, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Brannvesenet var på stedet klokka 4.26 og bekreftet overtenning i takkonstruksjonen. Politiet opplyser til NTB at det brant i hele overetasjen på huset, og at røykdykkere gikk inn i boligen for å søke etter eventuelle beboere som kunne befinne seg i huset.