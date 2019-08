Psykologspesialist skal observere terrorsiktede Philip Manshaus

Det får Aftenposten opplyst av Oslo politidistrikts kommunikasjonsavdeling.

Teigland er leder for Fengselspsykiatrisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus. Mandag ble det kjent at draps- og terrorsiktede Philip Manshaus godtar den psykiatriske undersøkelsen, en såkalt prejudisiell observasjon.

Ettersom det ikke er snakk om en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse, vil Teigland være den eneste sakkyndige som observerer Manshaus. Blir det bestemt at det vil være nødvendig med en fullstendig undersøkelse, vil det bli oppnevnt to sakkyndige.

Kan bli fullstendig utredning

En prejudisiell observasjon er første steg i en prosess som kan resultere i en fullstendig utredning av Manshaus’ strafferettslige tilregnelighet.

Teigland leder i dag Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP), som har ansvar for å utføre psykiatriske vurderinger på oppdrag fra politidistriktene Oslo, Øst og Sør-Øst.

Poliklinikken består blant annet av to psykiatere og to psykologspesialister.

De gjennomfører primært prejudisielle observasjoner i saker der påtalemyndigheten stiller spørsmål om siktedes tilregnelighet.

Hans O. Torgersen

Starter observasjon onsdag

Samtidig som det ble kjent at Manshaus godtar den psykiatriske undersøkelsen, ble det også klart at 21-åringen ikke ønsker å stille til flere avhør. Dermed blir det planlagte avhøret onsdag erstattet med den psykiatriske undersøkelsen.

– Planen var at han skulle fortsette avhør onsdag, nå blir det erstattet med at de sakkyndige starter å observere siktede, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til Aftenposten mandag.

Ønsket å skremme muslimer

Fredag ble terrorsiktede Philip Manshaus avhørt for første gang. Avhøret varte i overkant av fire timer.

– Han har forklart seg detaljert om motivet for å utføre handlingene og også om de to åstedene. Han har gitt oss viktige detaljer i vår etterforskning, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt sent fredag kveld.

Manshaus er siktet for terror etter at han sist lørdag tok seg inn i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum og løsnet skudd. Han er også siktet for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Angrepet i moskeen var knyttet til religion, fortalte politiadvokaten til Aftenposten lørdag.

– Det var et ønske om å skremme muslimer i Norge.

Politiet har så langt ikke ønsket å svare utdypende på spørsmål om motivet for drapet på stesøsteren.