Hvit jul er blitt sjeldnere: Her ventes det snø i år

Hvit jul er blitt et sjeldnere fenomen i Norge, og også i år må man se langt etter snø i flere deler av landet.

For andre vil julefeiringen akkompagneres av vinterlige omgivelser.

Noen hovedtrekk peker seg ut, forteller Magnus Ovhed, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Er det ikke snø der du bor nå? Da er sannsynligheten høy for at det heller ikke vil være snø når julefreden senker seg. Og motsatt: Hvis du har snø under vinterskoene i disse dager, kan du ha berettiget tro på hvit jul.

Utover uken, litt utpå torsdagen, begynner en mildværsperiode. Den kommer fra sør og presser seg nordover. Mildværet varer gjennom helgen ifølge prognosene. Så snur det.

– Hele landet får en periode med mildere vær. Men det er ganske stor enighet om at det blir kaldere etter mildværsperioden, sier Ovhed.

Det betyr at det stort sett ligger an til like temperaturer rundt julaften som det er nå.

Kart vil se likt ut

Skjermbilde senorge.no

På denne siden, som blant andre Meteorologisk institutt står bak, kan man se hvordan snødybden i forskjellige deler av landet er nå.

Trolig vil kartet (se bildet) se ganske likt ut når julefeiringen er i gang tirsdag kommende uke.

– Det er først og fremst snø på innlandet og litt inn i landet langs store deler av kysten helt opp til Lofoten, sier Ovhed.

I Oslo er det ventet minusgrader på julaften, men det blir neppe snø, forteller meteorologen.

Hvit jul er sjeldnere

Slik passer årets bilde inn i en trend. Oslo er et av stedene der sjansen for å få hvit jul er blitt mindre. Det viser beregninger fra Meteorologisk institutt.

Der forklarer seniorforsker Ketil Isaksen at klimaendringer påvirker juleværet. Snøkart og observasjoner av snødybde viser at det er blitt langt færre år med snø på julaften de siste 30 årene sammenlignet med de 30 årene før det igjen. Endringene er størst i det folkerike lavlandet på Øst- og Sørlandet.

I Oslo var det 24 julaftener med snø på bakken i perioden 1961–1990. De siste 30 årene har det skjedd 17 ganger.

På fjellet er sjansen for snø i julen fortsatt høy.

Meteorologisk institutt

Nedbør en usikker faktor

I år er det altså mye som tyder på at snøforholdene på julaften vil se ganske like ut som i dag.

Ovhed forteller at prognosene er sikrere enn vanlig for en så lang periode. Dette skyldes at områdene med varm- og kaldluft som kommer mot Norge, er såpass store. Da blir usikkerheten mindre enn om det bare var snakk om et lite lavtrykk.

Det er imidlertid noen usikre faktorer, og det handler først og fremst om nedbør.

– Det kan bli en del nedbør på østlandet, først og fremst på torsdag og fredag. Det kan skape litt problemer på veiene, sier Ovhed. Da er det også en sjanse for at noe snø kan forsvinne.

Det neste spørsmålet blir da om det blir fulgt opp av nedbør også når det blir kaldere over helgen.

– På østlandet ser det ikke ut til at det blir noe særlig påfyll av snø i etterkant, sier Ovhed.