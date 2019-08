Elin Gulbrandsen var en av mange togpendlere som måtte smøre seg med en stor porsjon tålmodighet torsdag. Fem timer brukte hun inn til jobb i Oslo fra Sarpsborg, en togtur som vanligvis bare tar 1,5 time.

– Da jeg møtte opp på togstasjonen i Sarpsborg klokken 5.50, fikk vi først beskjed om at toget inn til Oslo var innstilt. Etter å ha ventet 1,5 time, kom det et tog som gikk til Vestby. Der måtte vi også vente lenge, før det kom en buss for tog, forteller Gulbrandsen da Aftenposten møter henne, mens hun venter på transport hjem igjen torsdag ettermiddag.

Østfoldbanen er fortsatt stengt klokken 19 torsdag, og Vy sliter med å skaffe nok alternativ transport. Ny informasjon er varslet klokken 21.30, opplyser Vy på sine nettsider.

Gulbrandsen gikk tidlig fra jobb, for å slippe unna den verste rushtrafikken.

– Heldigvis fikk jeg hjelp av gode kolleger til å gjøre ferdig det jeg måtte på jobb. Og her står jeg nå, sier Gulbrandsen.

Spesielle omstendigheter

Vys kommunikasjonssjef, Gina Scholz mener det var spesielle omstendigheter som gjorde at mange opplevde at den alternative transporten manglet.

– Været og mange lynnedslag gjorde at flere strekninger utover hele Østlandet ble berørt samtidig. De er svært trafikkerte og dekker store avstander, sier Scholz.

Vy klarer ikke å få alle hjem i ettermiddag

Hun forteller at det trengs 16 busser bare for å dekke inn et fullt dobbeltsett med tog på Østlandet. Nå var problemet langt større. Bussene skal mobiliseres på kort tid.

– Vi setter i gang umiddelbart for å få tak i de leverandørene vi har avtale med. Vi gjør alt vi kan, men det er en stor logistikkoperasjon. I dag var også Flytoget og T-banen berørt. Alle kunder og alle som driver med skinnegående transport på Østlandet, hadde en tøff formiddag, sier hun.

– Men er beredskapen god nok?

– Vi har folk på jobb døgnet rundt som overvåker trafikken og som kan bestille busser når problemer oppstår. Så fort det skjer noe setter vi i gang den jobben. Det er enormt viktig for oss. Det er en forventning hos kundene og en forventning hos oss om at vi skal klare å tilby transport. Et alternativ er også at vi henviser til det ordinære tilbudet til Ruter eller andre busstilbydere, sier Scholz, som understreker at det er enormt viktig for Vy å klare å skaffe transport.

20 busser i beredskap

I sommer ble Østfoldbanen stengt i seks uker for vedlikeholdsarbeid. I etterkant har imidlertid forsinkelsene og innstillingene stått i kø. Det samme skjedde i fjor, og da satte (det som da het) NSB inn 20 busser som sto i beredskap sørover fra hovedstaden for å avlaste ved togstans.

– Vi gjorde et forsøk på det i fjor da det var en helt spesiell situasjon. Det er imidlertid en veldig ressurskrevende løsning, nettopp fordi du ikke vet hvor det oppstår feil, når de oppstår og hvor mange reisende som blir rammet, sier Scholz.

Her forklarer Bane Nor hvorfor så mye gikk galt torsdag

Når frustrerte reisende gikk inn på Vys nettside, ble de møtt med artikler som «Spis deg mett på Rørosbanen» og «Ta bussen til Göteborg». Bernt Roger Eliassen ble stående fast på Oppegård i dag tidlig. Han fortalte til Aftenposten om svært mangelfull informasjon over høyttaleranlegget på stasjonen.

– Tydeligere informasjonen på vy.no er noe vi ser på når det blir så store problemer i togtrafikken. Nettsiden våre ble oppdatert i formiddag, slik at det skal være lettere å finne frem til informasjon om trafikken. Det er Bane Nor som styrer hva som kommer over høyttalerne og monitorene på stasjonene, sier Scholz.

Flytoget sender passasjerer i taxi

Ida Marie Fottland, Kommunikasjonssjef i Flytoget, sier at Flytoget sender reisende i taxi med en gang de ser behovet for det.

– Reisende sendes med taxi helt til busser er på plass. Og busser bestilles med en gang vi ser at det kan bli en langvarig forsinkelse, sier Fottland.

Torsdag tok det litt under tre timer fra togstans oppsto til bussene kom.

– Torsdag var en ganske spesiell dag med store forsinkelser, sier Fottland.

Ny billett hvis du mister flyet

Hun ser ikke bort ifra at noen av de reisende kan ha mistet flyet.

– Det var nok endel som måtte vente litt på taxi. Hvis man har beregnet en halvtime ekstra i forhold til oppmøtetidspunkt som flyselskapet opererer med, og likevel mister flyet på grunn av at toget er forsinket, så betaler Flytoget for ny flybillett, sier Fottland.

I likhet med Vy har heller ikke Flytoget busser i beredskap som kan settes inn med en gang det oppstår forsinkelser.

– Vi har høy punktlighet. Det er ikke så ofte det oppstår situasjoner som vi hadde i dag. Derfor har vi ikke busser i beredskap.

– Det verste er at vi ikke får informasjon

Elin Gulbrandsen har ventet i 20 minutter da det kommer en taxi som går til Vestby, men hun får ikke plass i den.

– Det verste er at vi ikke får noe informasjon underveis. Selv de som organiserer transporten nå, vet ikke når det kommer buss eller taxi, sier Gulbrandsen.

Etter 20 minutters venting, kommer en buss, som Gulbrandsen først ikke får plass i. Men da hun spør bussjåføren om det ikke er noen ledige seter, peker bussjåføren på et setet helt forrest, der hun får plass.

– Heldigvis, sier Gulbrandsen.