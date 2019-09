I løpet av seks timer onsdag ettermiddag og kveld falt det ifølge Meteorologisk institutt opptil 50 millimeter nedbør i Oslo og Akershus. Mest ble det målt på Hovin i Oslo med 53,9 mm.

Det var det mange huseiere som smertelig fikk erfare. I løpet av torsdagen har de største forsikringsselskapene mottatt over 220 skademeldinger, og flere vil det bli, spår selskapene.

– Erfaringsmessig vet vi at dette kommer til å stige. Derfor er tallet vi har pr. nå på 60 skader i Oslo og 31 i Akershus, men det er med et stort forbehold. Vi vet at dette kommer til å stige, det kan gå flere dager før alt er meldt inn, sier Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Hos Tryg forsikring er situasjonen likedan.

– Vi har til nå registrert 48 skademeldinger i Oslo. De fleste gjelder vann i kjellere på bolighus eller andre type lekkasjer i boliger, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg.

Flest på Oslo øst

Innen torsdag ettermiddag hadde If skadeforsikring registrert 53 skademeldinger.

– Men vi forventer flere, vi vet at større bedrifter og borettslag ofte kommer litt senere. Så jeg tror nok det endelige tallet vil bli betydelige høyere enn 53, sier Jon Berge, informasjonsdirektør i Tryg.

Storebrand forsikring melder om 30 skader på bygg, og omtrent samme antall på innbo.

Ingen ønsker imidlertid å tallfeste hva det regnværet til syvende og sist vil koste forsikringsselskapene. Men flere av selskapene som Aftenposten har vært i kontakt med, viser til en tommelfingerregel om at hver skade har en kostnadsramme på mellom 100.000 og 200.000 kroner. Det vil i så fall bety at regnet onsdag til nå har gjort skader for mellom 20 og 30 millioner kroner. De fleste av skadene kom på Oslo øst.

– Vi vet ingenting om samlede kostnader dessverre, men er det en innredet kjeller vil det raskt komme på 250-300.000 kroner å sette den i stand igjen, sier Jon Berge i Tryg.

Tett mellom styrtregn som gir store skader

Det har de siste månedene vært en rekke eksempler på styrtregn som har ført til store skader på Østlandet. Så sent som søndag førte skybrudd i Fredrikstad-området til rundt 1000 skademeldinger til forsikringsselskapene.

I august ble deler av Oslo sentrum lagt under vann da enorme regnmengder falt over byen på svært kort tid. Tidligere i sommer kom det inn et hundretall skademeldinger som følge av et annet styrtregn i Oslo.

Henning Carr Ekroll

Har beredskap

Hos Oslo brannvesen var det hektisk aktivitet onsdag kveld. Derfor oppfordrer de folk til å ta kontakt med sine forsikringsselskaper i stedet for å ringe 110. Selv måtte brannvesenet prioritere oppdrag der det handlet om å redde liv og helse, eller berge kritisk infrastruktur og større verdier.

Det fikk Forsikringsselskapene merke.

– Vi rykker ut med de mannskapene vi har, samt at vi samarbeider med ulike saneringsselskaper som rykker ut med pumpeutstyr, sier Ole Irgens i Trygg.

Det samme gjør de andre selskapene.

– Værsituasjonen som vi opplever nå gjør at vi begynner å bli ganske drevne. Derfor er vi raskt ute, både med egne folk og de selskapene vi samarbeider med. Når det er varslet ekstra store nedbørsmengder kaller vi også ut ekstra mannskaper, sier Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.