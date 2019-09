Regjeringen gir klarsignal til nytt vikingtidsmuseum

Saken oppdateres.

Byggeprosjektet omfatter nybygg, sikring av vikingskipene og tilhørende gjenstander. Det innebærer og rehabilitering av det eksisterende vikingskipshuset og et utendørsanlegg.

Nyheten ble kjent da Forskings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) holdt pressekonferanse ved Vikingskipshuset på Bygdøy mandag formiddag.

Fakta: Fakta om Vikingtidsmuseet Vikingtidsmuseet på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I museet finnes gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberg og Borre.

Vikingskipshuset er et av Norges best besøkte museer, med et årlig gjennomsnittlig besøkstall på cirka 400.000.

Kulturhistorisk museums bygninger i sentrum og på Bygdøy dekker ikke lenger museets arealbehov og trenger bygningsmessig oppgradering og utvidelse.

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å planlegge det nye Vikingtidsmuseum på Bygdøy, som skal inkludere det eksisterende Vikingskipshuset.

Statsbygg inviterte i september 2015 til åpen plan- og designkonkurranse for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Det kom inn 111 løsningsforslag. AART architects vant konkurransen.

Anlegget, inkludert det planlagte nybygget, vil med sine 13.000 kvadratmeter bli tre ganger større enn dagens museum. (Kilde: Statsbygg og UiO)

Flere sprekker

I januar ble det kjent at Høyre, Frp, Venstre og KrF er enige om at det skal bygges et nytt museum for vikingskipene og vikingtidssamlingene på Bygdøy i Oslo. Avgjørelsen er en del av Granavold-erklæringen.

Likevel ble det ikke satt av midler til museet i det reviderte nasjonalbudsjettet, som ble lagt frem i mai i år.

Vibrasjoner og klimatiske forhold truer vikingskipene i dagens museumsbygg. På Gokstadskipet har det blant annet blitt avdekket flere sprekker i treverket, og skipet må støttes opp for å unngå kollaps.

I mai fortalte museumsdirektør Håkon Glørstad til Aftenposten at dagens sikring må endres radikalt for å bevare skipene på sikt. Han mener et nytt bygg er helt avgjørende.

AART architects

Krav fra Oslo-partiene

Sist uke gikk Oslo-partiene til Høyre, Venstre, Frp og KrF hardt ut mot egne moderpartier og krevde at regjeringen legger pengene på bordet for å få realisert planene om nytt vikingtidsmuseum.

Kravet kom i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse som pågikk forrige uke.

– Det vil være et historisk svik mot senere generasjoner hvis vi ikke lykkes med å ta vare på vikingskipene. Dette er vår kulturarv og nå haster det å få pengene til et nytt museumsbygg på bordet, sier Marit Vea i Oslo Venstre.