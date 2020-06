Politiet rykket ut til væpnet ran i Kragerø. Kvinnelig gissel satt fri etter biljakt.

Politiet i Sør-Øst melder på Twitter klokken 19.20 at to gjerningspersoner tok med seg en kvinne som gissel i et kjøretøy.

– Vi får melding om at en kvinne blir ranet på en privatadresse. Vi rykker ut og på vei til stedet får vi opplysninger om at kvinnen har forlatt stedet sammen med gjerningsmennene. På vei til stedet møter vi bilen, forteller operasjonsleder Øystein Eikedal i Sørøst politidistrikt til Aftenposten.

Patruljen som møtte bilen tok opp forfølgelsen og ferden gikk nordover på E18.

– Vi sperret E18 men de klarte å svinge av før veisperringen. De to gjerningsmennene ble pågrepet i en stans klokken 18.54 ikke langt fra E18, uten materielle skader.

Gisselet var uskadet og den eneste personskaden etter den dramatiske hendelsen skjedde da en av de mistenkte ble bitt av en politihund.

– Han er ikke alvorlig skadet, sier Eikedal.

Det var fire politipatruljer på stedet da bilen ble stanset og de mistenkte pågrepet.

– Gjerningsmennene hadde skytevåpen. Den fornærmede er en kvinne som er blitt ranet og deretter ble tatt som gissel, sier operasjonslederen til VG.

#Kragerø 18:15 Politiet fikk melding om væpnet ran av person på en adresse. To gjerningsmenn tok kvinnelig gissel med seg i kjøretøy. Bilen er stanset i tilknytning til E18 nord for Kragerø. To menn pågrepet - en kvinne uskadd. Ingen andre personskader. Oppdateres — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) June 7, 2020

Politiet leter nå etter våpen eller andre gjenstander som kan være kastet ut fra kjøretøyet under flukten fra åstedet til E18 nord for Kragerø. Operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt ønsker tips fra publikum.