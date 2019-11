Frem med regnfrakken. Nå varsles ti dager med regn og gråvær.

– Man kan få opp mot 30 millimeter, kanskje mer, det neste døgnet, sier statsmeteorolog Pernille Borander.

I løpet av torsdagen vil regnet falle jevnt og trutt langs kysten av Sør- og Østlandet. Verst blir det i Aust-Agder, Vestfold, Telemark og Akershus.

– Grått så langt jeg kan se

Nedbøren vil avta på lørdag kveld og tidlig på søndagen. Det kan til og med bli noen opphold, ifølge Meteorologisk institutt, men de er raske med å presisere at det ikke er er noe sol i vente.

– Vi står overfor en gråværsperiode uten en tydelig slutt. Selv om det letter litt på søndag morgen, kommer det inn en ny runde med vått høstvær. Det ser grått ut så langt jeg kan se her, sier Borander da Aftenposten torsdag morgen ber henne hente frem de lengste prognosene instituttet kan oppdrive.

Temperaturen kommer til å ligge på rundt åtte grader langs kysten, men synker noe når man beveger seg innover i landet.

For de med hytte på fjellet, er det kun de som liker seg best inne som kan juble.

– Man skal ganske høyt oppe i fjellene for at dette skal falle som snø. Snøgrensen ligger nok på rundt 1000 meters høyde nå, sier Borander.

Det blir også en del vind.

Jordskredvarsel

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på grunn av de store nedbørsmengdene sendt ut gult farevarsel for jordskred for Østlandet.

Gult nivå er kategori to av fire på skalaen.

Varselet strekker seg fra Risør oppover til Rjukan og inn til hovedstaden.

NVEs råd er å holde stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for sperringer fordi oppdemmet vann kan forårsake skred. Det er to grunner til at varselet, ifølge NVE. Grunnvannet står høyt og det er allerede mye vann i massen over grunnvannet. Når det øverste laget blir fullt av vann, blir jorden mer flytende og ustabil.

– Det gikk et stort jordskred i Vestfold i går. Når det i tillegg er en del regn og snøsmelting, må vi følge med, sier Mads Peter Dahl, vakthavende på jordskredvarselet til NVE.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.