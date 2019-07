Sjaman Durek Verrett sier han er utsatt for rasisme

Det vakte stor debatt da prinsesse Märtha Louise offentliggjorde at hun og sjaman Durek Verrett var blitt et par gjennom bildedelingstjenesten Instagram. Erklæringen skjedde en uke før paret la ut på en foredragsturné om selvrealisering under tittelen «The Princess and the Shaman».

Som følge av oppmerksomheten mener Verrett at han er blitt utsatt for grov rasisme, sier han til britiske The Sunday Times.

– Folk forteller meg at de vil henge meg fra et tre, at det ikke burde være noe «n-ord» på Slottet, at jeg er Rasputin, sier han til avisen.

Til VG sier Verrett at de rasistiske kommentarene har kommet fra norske folk, men også rundt om i verden.

– Det jeg og Märtha har funnet ut, er at det er nødvendig for folk å vise sitt sanne ansikt. Hvis vår kjærlighet kan få tingene som har ligget under overflaten, på innsiden hos folk, opp til overflaten, så får det være sånn, sier han.

Verrett understreker at han og prinsessen ønsker dialog rundt de hatefulle kommentarene, slik at man kan komme til bunns i hvorfor rasisme blir spredt.

Sjamanen vil ikke kommentere om han har vært i dialog med Slottet om de hatefulle kommentarene.