– Mandag 8. Juli tok motparten kontakt på nytt. Denne kontakten omhandler flere forhold, sier Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden.

– For det første oppfatter vi henvendelsen som et klart og tydelig svar på budskap vi formidlet til motparten i slutten av mai. For det andre sies det klart at Anne-Elisabeth Hagen lever, men vi har ikke mottatt bevis for at det er riktig, sier han.

Holden bekrefter at det har vært tydelig kommunikasjon mellom familien og de antatte kidnapperne etter 8. juli.

– Fra mitt ståsted er det utelukket at det kan være snakk om andre personer enn de som gjorde bortføringen. Om det fysisk sett er samme person eller om de som utførte handlingen har medhjelpere kan man ikke utelukke. Men det er en klar mellom de familien nå har vært i kontakt med og de som utførte handlingen, det er det ingen tvil om, sier Holden.

Både Hagen-familiens bistandsadvokat og Øst politidistrikt skal tirsdag orientere om den siste tidens utvikling i forsvinningssaken på Lørenskog.

VG skrev i forrige uke at den angivelige motparten skal ha tatt kontakt med Hagens familie i juli. Flere uavhengige kilder opplyser til avisen at Tom Hagen skal ha betalt over ti millioner kroner for å få bevis på at kona lever, men at familien ikke har fått livsbevis.

26. juni, nesten åtte måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet, fortalte etterforskningsleder Tommy Brøske fra Øst politidistrikt at politiets hovedhypotese er endret. Den er nå at Hagen er blitt drept, og at saken kan dreie seg om et drap fordekt som en forsvinning.

Savnet i over ni måneder

Det nærmer seg 300 dager siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Fjellhamar i Lørenskog kommune onsdag 31. oktober i fjor. I nesten åtte måneder var sakens hovedhypotese at Hagen var bortført med økonomisk motiv som vinning.

Etterforskningsleder Tommy Brøske la følgende til grunn for at de hadde endret hovedhypotesen:

En svært begrenset vilje til kommunikasjon fra dem som skal ha bortført henne.

Fraværet av kontakt de siste månedene.

Mangel på livsbevis.

En lite egnet form for kommunikasjon fra de angivelige bortførerne.

I tillegg til en «helhetsvurdering».

Til tross for at politiet mener at Hagen er drept, har familien gitt uttrykk for at de fortsatt har et håp om at hun er i live.

– Familien har god tro på at hun er i live og jobber videre med dette grunnlaget, sa Holden til Aftenposten i juni.

Har du tips om saken? Ring 02286 eller send e-post til tips@aftenposten.no. Du kan også tipse oss kryptert via Securedrop eller via Signal på + 47 464 12 366 (journalist Harald Stolt-Nielsen).