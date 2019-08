Vedum med «selvstendighetsgaranti» til småkommunene

Vedum valgte seg historiske omgivelser, grunnlovens fødested Eidsvoll, for åpningen av årets valgkamp. Her lanserte han en «selvstendighetsgaranti» – et løfte om at Sp vil arbeide for at dagens kommuner skal kunne bestå som selvstendige kommuner.

– Regjeringen har igjen varslet at de vil gå nye runder med kommunesammenslåing, dessverre. Mæland sa at man skal begynne å diskutere det etter valget. Jeg syns det er en god ting at vi diskuterer det i valget, sa Vedum, med henvisning til kommunalminister Monica Mæland (H).

– Straffer seg

Vedum vil ikke være med på at garantien er verdiløs så lenge partiet ikke har regjeringsmakt og stortingsflertallet i ryggen. Dermed kan ikke partiet stanse vedtak om sammenslåinger eller det han kaller «lurevirkemidler», som å endre inntektssystemet til fordel for de store kommunene.

– Det at vi så tydelig har vært annen røst i denne diskusjonen har gjort det vanskeligere for regjeringen å bruke tvang, sier Vedum til NTB.

– At vi eventuelt får økende oppslutning ved valg, vil være et tydelig signal til regjeringen at det å tvinge gjennom den type reformer straffer seg i valg, fortsetter han.

Vil sikre nærmiljø

Han lover også at Senterparti-politikere rundt om i kommuner og fylker skal jobbe mot å skape nye store byråkratier.

– Senterpartistyrte kommuner skal jobbe mest mulig for å sikre skoler og sykehjem i nærmiljøet og ikke bruke enda mer ressurser på diskusjoner om struktur. Nå trengs det arbeidsro, sier Vedum.

På valgåpningen på Eidsvoll erklærte førstekandidat i Viken, Anne Beate Tvinnerheim, at partiets fremste sak er å reversere det nye storfylket.

– Viken er et misfoster, konstaterte hun, og varslet at Senterpartiet vil stille krav til eventuelle samarbeidspartnere om at de vil søke om å oppløse fylket igjen fra 2021. Viken blir en realitet om et knapt halvår.

Historisk godt

Senterpartiet ligger svært godt an på målingene en måned før valget. Partiet får 14,7 prosents oppslutning i en fersk kommunevalgmåling Norfakta har gjort for avisene Nationen og Klassekampen. Det er en kraftig økning fra valgresultatet i 2015, da partiet fikk 8,5 prosent.

I samme måling svarer 15,9 prosent at de ville stemt på Vedums parti dersom det var stortingsvalg.

Partiets sterkeste kommunevalgsresultat var 11,6 prosent i 1995.

– Hvis alle bidrar kan vi gjøre det best valget i partiets lokalhistorie. Men vi har ikke fått en eneste stemme ennå, sa Vedum til flokken med senterpartister som hadde søkt tilflukt for regnet i utstillingsbygget Wergeland vis-à-vis Eidsvollsbygningen fredag.