Engangsutstyr må brukes om igjen. Kinesisk utstyr og kriserammede flyselskaper kan bli redningen.

– Vi har i lengre tid sett en krevende situasjon både nasjonalt og internasjonalt rundt tilgangen på smittevernutstyr, sier Hilde Myhren, medisinsk direktør ved OUS.

Hun sier det er løpende dialog mellom sentralt lager ved OUS og sykehusets avdelinger, og tilsvarende løpende dialog med regionens forsyningssenter, for å sikre nok tilgjengelig utstyr.

– Det leveres ut utstyr fortløpende, men i mindre kvanta enn normalt. Det arbeides også med å finne alternative leverandører, sier Myhren.

Må ty til nye tiltak

OUS kartlegger nå i tillegg om det står ubrukt utstyr lagret lokalt som kan omdisponeres.

– Når det er mangel på utstyr, må man ty til tiltak for å få utstyret til å vare lengre, sier direktøren.

Hun utdyper at det handler om å rasjonere og spare og i noen situasjoner endre gjeldende prosedyrer:

– For eksempel bruke engangsutstyr om igjen på en trygg måte eller bestille flergangsutstyr i stedet for engangsutstyr. Alle justerte rutiner skal likevel være forsvarlige både for pasienter og ansatte, presiserer Myhren.

Vil importere fra Kina

I en pressekonferanse lørdag kveld sa statsminister Erna Solberg at regjeringen ønsker å importere smittevernutstyr fra Kina.

– Vi er i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om de kan hjelpe oss med å frakte smittevernutstyr fra Kina til Norge dersom det skulle åpne seg muligheter for det, sa Solberg.

Solberg la vekt på at det nå er bedre produksjon, og at bedriftene er i gang igjen i Kina.

– Helsedirektoratet har også gjennom Sykehusinnkjøp sørget for å ha god kontakt med både norsk næringsliv, men også leverandører til Norge.

Sykehusinnkjøp gjennomfører anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge, som for eksempel legemidler, IT-utstyr og medisinske forbruksvarer.

Er blitt kontaktet av ansatte som vil bidra

Både SAS og Norwegian sier til Aftenposten at de stiller seg positive til å bistå dersom det skulle bli aktuelt å hente utstyr fra Kina.

– Vi er positive til å stille opp ved behov, og kan bekrefte at vi er dialog med staten om dette, sier John Eckhoff, pressesjef i Sas.

– Ja, der er klart vi skal gjøre alt vi kan for å stille med ressurser her. Vi har allerede blitt kontaktet av ansatte som ønsker å bidra – alt vi kan gjøre for å hjelpe i denne vanskelige tiden, vil vi selvsagt stille opp på, sier Astrid Mannion, talsperson i Norwegian.