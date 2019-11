(Bergens Tidende):– Det holder rett og slett ikke mål når FNs klimapanel og media hevder at vi har en klimakrise, sier Einar Sletten til BT.

Den tidligere kjemiprofessoren ved Universitetet i Bergen har engasjert seg i foreningen Klimarealistene, som argumenterer for at klimaendringene i hovedsak er naturlige svingninger, og at frykten for CO2-utslipp er overdrevet.