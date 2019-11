Analytiker om Norwegian: – Dette er en kamp for å overleve

Ifølge Financial Times har Norwegian nå 62 milliarder kroner i lånegjeld, etter at selskapet den siste tiden har solgt unna deler av flyflåten og begynt massive kutt på sitt rutenett. Norwegians egenkapital lå ved årsskiftet til sammenligning på 1,7 milliarder kroner.

Selskapet har en ambisjon om å kutte 10 prosent av kostnadene neste år.

– Dette er en kamp for å overleve, det er det ingen tvil om, sier analytikeren Daniel Roeska i Bernstein Research til avisen om den omstillingen Norwegian nå står midt oppe i.

– Jeg er ikke sikker på om det noensinne har vært et flyselskap som har kommet seg unna så stor gjeld som dette, legger han til overfor Financial Times.

Hardt rammet av Max-problemene

Flere av analytikerne storavisen har snakket med gir uttrykk for at Norwegian ikke ville ha overlevd vinteren, uten de omstillingstiltakene som nå er satt i verk.

Geir Karlsen, som er fungerende konsernsjef for Norwegian, uttaler til Financial Times at «vi ikke er glad». Og legger til at selskapet nå «er på rett spor» med de endringene som nå skjer.

Problemene har stått i kø for Norwegian dette året. Lavprisselskapet er blant dem som er hardest rammet av usikkerheten som råder rundt den ulykkesrammede flytypen Boeing 737 MAX.

Etter to ulykker med 737-Max8 nektes flytypen nå å ta av. 18 av 110 Norwegians bestilte eksemplarer er levert og parkert. Dette har ført til rutekutt og kostbar innleie av fly.

Bjørn Kjos inngikk i fjor avtaler om fastpris på flydrivstoff som så langt har påført tap. Dette er litt som å binde lånerenten til feil tid.

Motorene på langdistanseflyene 787 Dreamliner måtte skiftes ut, noe som kostet en milliard utover det de regner med å få dekket.

Verdien av Bank Norwegian, hvor flyselskapet er nest største eier, falt kraftig i fjor, men har den siste tiden hentet inn noe av det tapte.

Selskapet har slitt med mye gjeld, og etter et mislykkede forsøk på å selge selskapet måtte Kjos i vinter skaffe garantier for tre milliarder kroner, blant annet fra skipsreder John Fredriksen.

Kredittkortselskaper holder igjen penger

I tillegg er det blitt et problem for Norwegians kontantstrøm at selskapet ikke får inn pengene kundene har kjøpt flybilletter for med sine kredittkort.

E24 skrev i august om dette fenomenet der Norwegian har solgt flybilletter for milliarder av kroner.

Ifølge storbanken HSBC holder ulike kortinnløsere igjen 70 prosent av pengene som kommer fra kundenes flybestillinger med Norwegian. Dette skjer fordi kortselskapene ønsker å sikre seg mot at de kan bli holdt økonomisk ansvarlig dersom Norwegian blir slått konkurs eller ikke klarer å levere flyreisene.

På slutten av første kvartal hadde Norwegian til gode 10,7 milliarder kroner, ifølge kvartalsrapporten. En stor andel av disse pengene er fra innløsere som holder tilbake penger, skrev E24.

Norwegians kommunikasjonsavdeling har ikke svart på Aftenpostens henvendelse om kommentar til denne saken.