Utover dagen er det ventet vind fra øst mellom ni og elleve meter per sekund i Sokndalområdet. I følge Stavanger Aftenblad er det også fare for torden og lynnedslag.

– Det vil være sterk kuling i kastene, og med inntil 27 meter i sekundet, sier meteorolog Skålevik Valved.

– Det brenner fortsatt kraftig, og det er ikke kontroll på brannen. Det har så langt brent rundt 7500 mål i Sokndal, opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag morgen.

Operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt betegner situasjonen som kritisk.

– 148 boenheter er evakuert, og det vurderes fortløpende om flere skal evakueres, sier Skårland.

– Hele natten har blitt brukt til å bløtlegge områder slik at brannen skal spre seg minst mulig, sier Skårland.

– Det jobbes kontinuerlig og vi er bekymret for spredning, sier operasjonsleder ved Irene Ragnhildstveit ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenposten onsdag morgen.

I tilfelle vinden skifter retning skal alle planer være klare.

Sokndal kommune ber alle om å være forsiktige da det kan komme gnistregn fra brannområdene.

Natt til tirsdag brant 7500 mål flere ulike steder i Sokndal kommune i Vest-Agder.

kommune i Vest-Agder. I tillegg har mellom tre og fire tusen mål skog har brent ved Lille Kvelland i Lyngdal i Vest-Agder sier brannsjef Jon Inge Aasen til NRK.

Det har i hele natt blåst kraftig i området, og brannen har spredt seg. Det skal nå være kontroll på brannen ved Lille Kvelland. Aasen sier han håper de vil få kontroll over brannen i løpet av dagen. Nå evakueres også ti boliger i Lyngdal, uttaler Agder politidistrikt til Nettavisen onsdag morgen.

Nye mannskaper

Operasjonsleder Ragnhildstveit ved Sør-Vest politidistrikt vektlegger særlig innsatsen fra frivillige og 30 personer fra Heimevernet. Nye brannmannskaper ankom klokken 4.30. Lokale bønder bidrar med egne vannvogner og redningsskøyten er i innsats fra sjøsiden.

På morgenkvisten skal de sammen legge planene for de omfattende brannene som tirsdag utløste evakueringen av 160 boenheter og hundrevis av beboere.

– Vi har nå en gjennomgang av områdene som vurderes som mest kritiske. I løpet av natten har branner dødd ut enkelte steder, men oppstått i nye områder. Situasjonen er under utvikling, sier rådmann Karl Johan Engelhart Olsen til NTB klokken 5.08.

Sørvest politidistrikt opplyser i en pressemelding at brannen har spredt seg til Jøssingfjorden, der blant annet et naust har brent ned. Politiet frykter at brannen kan spre seg til Knubedal og videre retning Sogndalsstranda.

Nattens skogbranner

Et område på 7500 mål skog har brent i Sokndal i Rogaland. Brannen er ikke under kontroll og har spredt seg til Jøssingfjorden.

Brannen er ikke under kontroll og har spredt seg til Jøssingfjorden. Flere hundre personer er evakuert.

Politiet frykter at brannen kan spre seg til Knubedal og videre retning Sogndalsstranda.

I tillegg har et område på om lag 4000 mål skog brent i Lyngdal i Vest-Agder. Brannen utviklet seg tirsdag ettermiddag.

Brannen utviklet seg tirsdag ettermiddag. Det brenner fortsatt i Lyngdal. Brannen sprer seg mot flere hytter ved Lille Kvelland og mot E 39. Foreløpig er det ikke fare for at veien skal bli stengt, men det blåser kraftig fra nord-nordøst i området.

Både brannvesenet, folk fra Sivilforsvaret og helikoptre arbeider for å slukke brannen.

Sokndal kommune

Forsvaret bistår

30 personer fra Heimevernet er satt inn i brannslukkingen og vil bli brukt i sammen med brannvesenet. Det vil også bli satt inn tre ekstra helikoptre i brannslukkingen, disse kommer i tillegg til de tre helikoptrene som allerede er i området, melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding ved 05.30-tiden onsdag morgen.

I tillegg deltar fortsatt mange frivillige.

– Lokale bønder har bidratt sterkt med sine vannvogner og redningsskøyten er i innsats fra sjøsiden, melder operasjonsleder Irene Ragnhildstveit til Aftenbladet.

Full innsats

Ordfører Trond Arne Pedersen i Sokndal opplyste tidligere til NTB at brannen var ventet å komme tett på bebyggelsen innen onsdag morgen, men sier at den faren nå er noe redusert.

– Det har vært full innsats fra 40 til 50 brannmannskaper gjennom natten. Vår strategi onsdag morgen er å få helikoptre opp med en gang det blir lyst. Samtidig skal vi få inn friske brannmannskaper, personell fra Forsvaret og annen bistand, sier Olsen.

På Twitter opplyser Statens skogbrannhelikopter, som koordineres av Hovedredningssentralen for Sør-Norge, at tre helikoptre er satt inn i Sokndal og tre i Lyngdal.

– Disse blir forsterket med ytterligere fem maskiner ved behov utover dagen, opplyser de.

220 sjekket inn

Hundrevis av beboere har hittil blitt evakuert i Sokndal-området. Politiet sier ingen flere er blitt evakuert i løpet av natten, men utelukker ikke at det kan skje onsdag morgen.

Fem hjelpekors i Røde Kors fra Sandnes til Egersund har bistått med den omfattende evakueringsarbeidet. I tillegg bistår Norsk Folkehjelp med personell. Lokale bønder har også bidratt med egne vannvogner.

– Rundt 220 evakuerte personer sjekket seg inn i Sokndalshallen, men rundt 117 av dem sjekket seg ut igjen etter å ha fått overnatting hos venner eller familie, sier Olsen.

Stengte veier

Pakket familiebilder

Blant dem som ble evakuert til Sokndalshallen er ekteparet Gunn Therese Birkeland og Arnt Ove Børildsen, som pakket bunaden og bilder av sine barn da skogbrannen brøt ut, ifølge Dalane Tidende.

– Jeg har opplevd å miste alt da jeg var liten. Jeg vil ikke oppleve det igjen, forteller Birkeland, som var åtte år da hun og familien mistet huset til en brann.