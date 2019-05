Nå skal hologrammer gjøre operasjoner lettere

Prosjektet har navnet CTrue og baserer seg på AR-briller, skriver Teknisk Ukeblad.

AR-teknologi, såkalt augmented reality eller utvidet virkelighet, er når digital informasjon legges oppå bilder og lyd fra omgivelsene. Prosjektet er utviklet i tett samarbeid mellom leger ved Ahus og utviklere i det internasjonale IT-konsulentselskapet Sopra Steira.

På Ahus har kirurger ved gastrokirurgisk avdeling allerede i flere år brukt CT-bilder til å konstruere 3D-modeller for å gjøre seg kjent med pasientens unike anatomi i forkant av operasjonene. Nå vil de altså ta det et skritt videre.

– Her hadde vi allerede store mengder 3D-data, så å flytte modellene fra papir til holografisk visualisering var for oss en naturlig progresjon, sier prosjektkoordinator og doktorgradskandidat Javier Luzon.

Nå er prosjektet i valideringsfasen, før det skal bli testet på pasienter.

– Som leger synes vi at vi har et ansvar for å utnytte de beste verktøyene som er tilgjengelige for å utføre best mulig kirurgi så risikofritt og raskt som mulig. Ved å flytte 3D-visualiseringen fra papiret til å projiseres direkte i buken der vi jobber, håper vi det skal gjøre legene tryggere, sier Luzon.